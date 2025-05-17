Kapalıçarşı’da çakarlı vurgun! Esnafı canından bezdirdiler

KORUMA SÜSLEMELİ DOLANDIRICILIK: SAHTE GÜÇ GÖSTERİSİ

Ömer Binici, lüks araçlar, çakarlı eskortlar ve resmi kıyafetli şahıslarla kamu görevlisi imajı çizdi. Jandarmanın ulaştığı dijital materyallerde, Binici'nin pek çok mağdurun kimlik ve adres bilgilerini topladığı, kendisini devlet makamlarıyla içli dışlı gösteren kurgu fotoğraf ve videolarla kurbanlarını etkilediği belirlendi.

30 Nisan'da İstanbul Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Binici'nin lüks bir restorana çakarlı araçlarla girdiği sırada operasyon düzenledi. Yanında "koruma" gibi görünen kişilerle suçüstü yakalanan Binici'nin üzerinden mağdurlardan elde edilen büyük meblağlara dair belgeler ve dijital deliller çıktı.