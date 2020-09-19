Kapıcılar Kralı'nda Seyyid'in oğlu İbram'ın son hali şoke etti

Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinden biri olan Kapıcılar Kralı'nda İbram karakterine hayat veren Hüsnü Yıldız, son haliyle gündeme geldi. Efsane replikleriyle hafızalara kazınan ve hala izleyenleri güldürmeyi başaran Kapıcılar Kralı oyuncularıyla gündem oldu. Kemal Sunal'ın Seyyid karakterini canlandırdığı filmde oğlu İbram'ı canlandıran ve dönemin en çok konuşulan çocuk oyuncularından biri olan İbram yaşadığı değişimle şaşırttı. İşte Kapıcılar Kralı'nda kapıcı Seyid'in oğlu İbram'ı canlandıran Hüsnü Yıldız'ın son hali..