Hayvanat bahçesinde yaşayan kaplumbağa yürümekte zorluk çekince veterinerler hemen müdahale etti. Kaplumbağanın karnından öyle şeyler çıktı ki görenler şaşkına çevirdi.
Giriş Tarihi: 2 Eylül 2020 Çarşamba 13:15Güncelleme Tarihi: 2 Eylül 2020 Çarşamba 13:18
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Akıllara durgunluk veren olay görenleri şaşkına çevirdi. Hayvanat bahçesindeki bu kaplumbağa, son zamanlarda yürümekte zorluk çekince veterinerlerin operasyonu sonucu kurtarıldı. Kaplumbağanın karnından çıkanlar ise görenleri adeta şoke etti.