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Haberler Galeri Kaplumbağanın karnından öyle şeyler çıktı ki...

Kaplumbağanın karnından öyle şeyler çıktı ki...

Hayvanat bahçesinde yaşayan kaplumbağa yürümekte zorluk çekince veterinerler hemen müdahale etti. Kaplumbağanın karnından öyle şeyler çıktı ki görenler şaşkına çevirdi.

Giriş Tarihi: 2 Eylül 2020 Çarşamba 13:15 Güncelleme Tarihi: 2 Eylül 2020 Çarşamba 13:18
Kaplumbağanın karnından öyle şeyler çıktı ki...

Akıllara durgunluk veren olay görenleri şaşkına çevirdi. Hayvanat bahçesindeki bu kaplumbağa, son zamanlarda yürümekte zorluk çekince veterinerlerin operasyonu sonucu kurtarıldı. Kaplumbağanın karnından çıkanlar ise görenleri adeta şoke etti.

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Kaplumbağanın karnından öyle şeyler çıktı ki...

Sosyal medyada binlerce kez paylaşılan görüntüler herkesi hayrete düşürdü.

Kaplumbağanın karnından öyle şeyler çıktı ki...

İşte kaplumbağanın karnından çıkanlar...

Kaplumbağanın karnından öyle şeyler çıktı ki...
Kaplumbağanın karnından öyle şeyler çıktı ki...
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