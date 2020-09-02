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Kaplumbağanın karnından öyle şeyler çıktı ki...

Hayvanat bahçesinde yaşayan kaplumbağa yürümekte zorluk çekince veterinerler hemen müdahale etti. Kaplumbağanın karnından öyle şeyler çıktı ki görenler şaşkına çevirdi.

Giriş Tarihi: 2 Eylül 2020 Çarşamba 13:15 Güncelleme Tarihi: 2 Eylül 2020 Çarşamba 13:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





