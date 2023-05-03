Kaplumbağanın midesinden çıkanlar şoke etti!

Hayvanat bahçesindeki bu kaplumbağa, son zamanlarda yürümekte zorluk çekince veterinerlerin operasyonu sonucu kurtarıldı. Kaplumbağanın midesinden çıkanlar ise görenleri şaşırttı... Yuttuğu cisim yüzünden hareket dahi edemeyen yılanı kurtarma operasyonu anbean kameraya çekildi. Avustralya'da bir kadın ve arkadaşı, bahçede gördükleri yılanın midesinde ki koca şişliği anlamlandıramadı ve onu kusturmak için yaklaşık 20 dakika boyunca masaj yaptılar. Sonunda tenis topunu çıkararak yılanı kurtarmayı başaran kadının yılanı kurtarma çabaları cep telefonu ile kaydedilen görüntülere yansıdı. Avcılık yetenekleriyle ünlü olan bu hayvanlar dünyanın en tehlikeli canlıları arasında... İşte iki komodo ejderi ile karşı karşıya gelen keçinin zor anları... Araştırmacılar, Mississippi Tıp Merkezi kampüsünün altında 7.000 mezar buldular. Arkeologlar, çıkan cesetleri inceleyerek, yaşlarını, sağlık durumlarını ve cinsiyetlerini analiz etmeyi umuyor. İskoçya'nın Dumfries and Galloway bölgesinde Derek McLennan isimli bir hazine avcısı, 10'uncu yüzyıldan kalma 'nadir' eserlerden oluşan bir hazine buldu. Vikinglere ait eserler arasında gümüş bilezik ve broşlar, bir altın küpe, mineli bir haç ve kuş şeklindeki altın bir rozetin bulunduğu belirtiliyor. Derek McLennan'a 1,98 milyon Sterlinlik (yaklaşık 9 milyon Türk Lirası) ödül verilmesine karar verildi. 9 yıl öylece duran paskalya yumurtasının içini açınca şok oldular... Gürcistan'da bir nehirde tüplü dalış yapmaya karar veren bir grup buldukları karşısında gözlerine inanamadı. Buldukları siyah kutuyu açtıklarında neye uğradıklarını şaşırdılar. Kutunun içindeki poşeti çıkaran dalgıçlar hayatlarının şokunu yaşadı. Poşetten, insan kalıntıları ve küller çıktı. Bahçesindeki ağaç kütüğünün içinde yumurtalar bulan kadın, çıkanlarla şok oldu. Minik yumurtalar günler sonra çatlamaya başlayınca gerçek ortaya çıktı. İşte yumurtaların içinden çıkan kertenkeleler...