Kaplumbağanın midesinden çıkanlar şoke etti!

Kaplumbağanın midesinden çıkanlar şoke etti!

Veterinere getirilen ve yürümekte bile zorlanan kaplumbağa hasta zannediliyordu. Fakat gerçek daha sonra anlaşıldı. Kaplumbağanın midesinden çıkanları görenler gözlerine inanamadı.