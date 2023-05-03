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Haberler Galeri Kaplumbağanın midesinden çıkanlar şoke etti!

Kaplumbağanın midesinden çıkanlar şoke etti!

Veterinere getirilen ve yürümekte bile zorlanan kaplumbağa hasta zannediliyordu. Fakat gerçek daha sonra anlaşıldı. Kaplumbağanın midesinden çıkanları görenler gözlerine inanamadı.

Giriş Tarihi: 3 Mayıs 2023 Çarşamba 12:01 Güncelleme Tarihi: 3 Mayıs 2023 Çarşamba 12:06
Kaplumbağanın midesinden çıkanlar şoke etti!

Hayvanat bahçesindeki bu kaplumbağa, son zamanlarda yürümekte zorluk çekince veterinerlerin operasyonu sonucu kurtarıldı.

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Kaplumbağanın midesinden çıkanlar şoke etti!

Kaplumbağanın midesinden çıkanlar ise görenleri şaşırttı...

Kaplumbağanın midesinden çıkanlar şoke etti!
Kaplumbağanın midesinden çıkanlar şoke etti!
Kaplumbağanın midesinden çıkanlar şoke etti!
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