Kar, buzlanma, sağanak yağış... Bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji’nin 13 Şubat Perşembe hava durumu tahmini

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde yağmur, kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın, Adıyaman'ın ve Batman'ın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MARDİN °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ŞANLIURFA °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri ve karla karışık yağmur ve kar yağışlı