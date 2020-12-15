Kar ile ilgili bu gerçekler duyanları şaşırttı

Kış mevsiminin gelmesi ile birlikte kar yağışları da başladı. Lapa lapa yağan kar kimisi için avantaj kimisi için de dezavantaj olabiliyor. Peki kar beyaz mı? Kar tanelerinin hepsi aynı mı? Kar ile ilgili bilinmeyen gerçekler duyanları şaşırtıyor.
Giriş Tarihi: 15 Aralık 2020 Salı 12:53Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2020 Salı 12:57
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Kar beyaz değil
'Kar beyazı' gibi bir tanımlamayı sık kullansak da kar aslında beyaz değil, şeffaftır. Ancak karın yüzeyi ışığı farklı yönlere yansıtıp renk spektrumunu dağıtarak beyaz görünmesine neden olur.
Bazen kar farklı renk tonlarında da görünebilir. Toz, kirlilik veya tatlı su yosunu kara siyah, turuncu ve mavi renk katabilir.
Ünlü Yunan filozof Aristoteles'in 2300 yılı aşkın bir süre önce sözünü ettiği pembe veya "karpuz karı", havuca renk veren maddeye benzer bir kimyasal içeren yosunlardan alır rengini.
Kar tanelerinin her biri farklı
Kar tanesinin şeklini belirleyen şey etrafını çevreleyen ortam sıcaklığıdır. Sivri ve uzun buz kristalleri -2 derecede oluşurken, sıcaklığın -5'e düşmesi düz, tabak şeklinde kristallere yol açar. Kar tanesi düşerken farklı sıcaklıklara maruz kaldığında kar kristallerinin altı kolu farklı şekillere bürünür.
Merkezdeki madde
Kar kristalleri, havadaki toz veya polen gibi katı bir maddenin etrafında oluşur. Yani merkezinde bu tür parçacıklar var.