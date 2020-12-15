Kar ile ilgili bu gerçekler duyanları şaşırttı

Kış mevsiminin gelmesi ile birlikte kar yağışları da başladı. Lapa lapa yağan kar kimisi için avantaj kimisi için de dezavantaj olabiliyor. Peki kar beyaz mı? Kar tanelerinin hepsi aynı mı? Kar ile ilgili bilinmeyen gerçekler duyanları şaşırtıyor.