  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Galeri > Kar kalınlığı 61 santimetreyi buldu! Vatandaşlar akın etti!

Kar kalınlığı 61 santimetreyi buldu! Vatandaşlar akın etti!

Denizli'nin Tavas ilçesindeki Bozdağ'da yer alan, kar kalınlığının 61 santimetreyi bulduğu Denizli Kayak Merkezi, yılın ilk pazar günü ziyaretçi akınına uğradı. İşte renkli görüntüler...

Giriş Tarihi: 5 Ocak 2020 Pazar 18:52 Güncelleme Tarihi: 5 Ocak 2020 Pazar 18:53
Kar kalınlığı 61 santimetreyi buldu! Vatandaşlar akın etti!

İlçeye bağlı Nikfer Mahallesi'nde 2 bin 420 metre rakımlı kayak merkezine gelen kayakseverler, toplam 13 kilometre uzunluğundaki 9 pistte kayak yapma imkanı buldu.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Kar kalınlığı 61 santimetreyi buldu! Vatandaşlar akın etti!

Amatör ve profesyonel kayakçılar ile snowboard yapmak isteyenler, merkezde eğlenceli zamanlar geçirdi.

Kar kalınlığı 61 santimetreyi buldu! Vatandaşlar akın etti!

Kayak merkezi pist sorumlusu Hüseyin Kuşanç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pistlerin ve sosyal tesislerin hazır olabilmesi için 24 saat esasına göre çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Kar kalınlığı 61 santimetreyi buldu! Vatandaşlar akın etti!

Vatandaşların güzel bir gün geçirebilmesi için sahada ekiplerle birlikte görev yaptıklarını anlatan Kuşanç, "Dün 10 bin ziyaretçimiz vardı. Bugün hava çok güzel. Gelen misafir sayımızın 15 bini geçmesini düşünüyoruz. Neredeyse araba koyacak yer kalmadı. Tüm kayakseverleri buraya davet ediyoruz." dedi.

Kar kalınlığı 61 santimetreyi buldu! Vatandaşlar akın etti!

Aydın'dan gelen 11 yaşındaki Rümeysa Kemiksizoğlu, ilk kez bir kayak merkezine geldiğini belirterek, "Muhteşem bir yer. Bol bol kartopu oynadım. Hafta sonu tatilimizi geçirmek için geldik. Burada eğlenceli dakikalar yaşadık. Babam kayak merkezine götüreceğini söylemişti. Gece rüyalarıma girdi. Çok istemiştim." diye konuştu.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Korku filmleri ile ilgili gerçek! İşte bilimin cevabı...
Korku filmleri ile ilgili gerçek! İşte bilimin cevabı...
BİZE ULAŞIN