Kar kalınlığı 61 santimetreyi buldu! Vatandaşlar akın etti!

Aydın'dan gelen 11 yaşındaki Rümeysa Kemiksizoğlu, ilk kez bir kayak merkezine geldiğini belirterek, "Muhteşem bir yer. Bol bol kartopu oynadım. Hafta sonu tatilimizi geçirmek için geldik. Burada eğlenceli dakikalar yaşadık. Babam kayak merkezine götüreceğini söylemişti. Gece rüyalarıma girdi. Çok istemiştim." diye konuştu.