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Kar ve tipiden kapanan Balıkesir-Susurluk kara yolunu kontrollü olarak trafiğe açıldı

Balıkesir Valiliği koordinasyonundaki ekipler, yaklaşık 14 saattir trafiğe kapalı olan Balıkesir-Susurluk yolunun açılması için sürdürdüğü çalışmalardan sonuç aldı. Son dakika haberine göre, yol kontrollu olarak trafiğe açıldı. Bölgede 4 gündür devam eden kar ve tipi nedeniyle Balıkesir-Susurluk kara yolunda ulaşım gece saatlerinden itibaren sağlanamıyordu.

Giriş Tarihi: 16 Şubat 2021 Salı 18:33 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2021 Salı 18:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





