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Kar ve tipiden kapanan Balıkesir-Susurluk kara yolunu kontrollü olarak trafiğe açıldı
Kar ve tipiden kapanan Balıkesir-Susurluk kara yolunu kontrollü olarak trafiğe açıldı
Balıkesir Valiliği koordinasyonundaki ekipler, yaklaşık 14 saattir trafiğe kapalı olan Balıkesir-Susurluk yolunun açılması için sürdürdüğü çalışmalardan sonuç aldı. Son dakika haberine göre, yol kontrollu olarak trafiğe açıldı. Bölgede 4 gündür devam eden kar ve tipi nedeniyle Balıkesir-Susurluk kara yolunda ulaşım gece saatlerinden itibaren sağlanamıyordu.
Giriş Tarihi: 16 Şubat 2021 Salı 18:33
Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2021 Salı 18:54
Kar ve tipiden kapanan Balıkesir-Susurluk kara yolunu açma çalışmaları sürüyor
Ekipler, yoğun yağışın yanı sıra araçların kayması sonucu trafiğe kapanan yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Susurluk Kaymakamlığı, Değirmenboğazı mevkisinde yolun açılmasını bekleyen araçlardaki vatandaşlara kumanya dağıttı.
Kar ve tipiden kapanan Balıkesir-Susurluk kara yolunu açma çalışmaları sürüyor
Valilikten yapılan açıklamada, "Yolun en kısa sürede trafiğe açılması için bütün imkanlar kullanılmaktadır. Kara yolunun tamamen trafiğe açılması sağlanıncaya kadar vatandaşlarımızın belirtilen güzergahı kullanmamalarını istirham ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
Kar ve tipiden kapanan Balıkesir-Susurluk kara yolunu açma çalışmaları sürüyor
NİŞAN DÖNÜŞÜ YOLDA KALDILAR
Yolun açılmasını bekleyen vatandaşlardan İbrahim Can, AA muhabirine, İzmir'de nişan yaptıktan sonra İstanbul'a gitmeye çalıştıklarını ancak kar ve tipiye yakalandıklarını söyledi. Can, geceden bu yana Susurluk'ta yolda bekleyişlerinin sürdüğünü dile getirdi.
Kar ve tipiden kapanan Balıkesir-Susurluk kara yolunu açma çalışmaları sürüyor
TIR'la çoklu araç taşımacılığı yapan sürücü Mert Yıldıztekin de yolu açmak için yoğun çaba harcayan Karayolları ve AFAD ekiplerine teşekkür etti.
Kar ve tipiden kapanan Balıkesir-Susurluk kara yolunu açma çalışmaları sürüyor
Kendileri gibi yolda kalanlara yardımcı olmaya çalıştıklarını belirten Yıldıztekin, "Kar dünden beri hiç durmadı, araçlar resmen kara gömüldü. Biz de arkadaşımla yaya olarak yola çıktık, insanlara su götürmeye çalışıyoruz." diye konuştu.