Kar ve yağmur bir arada! Su baskını, heyelan ve çatı uçmasına dikkat! İşte Meteoroloji’den 21 Kasım Salı hava durumu tahmini

Bugün (21 Kasım Salı) Ege ve İzmir'de hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar azalacak mı? soruları araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Ege Bölgesi'nde havanın parçalı ve az bulutlu, zamanla kıyı kesimlerinin çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Kıyı Ege'nin (İzmir, Muğla, Kuzey Ege kıyıları ve Aydın'ın kıyı kesimleri) aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren Marmaris çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerinden sonra Kıyı Ege'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. İşte 21 Kasım Salı hava durumu...