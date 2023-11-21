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Haberler Galeri Kar ve yağmur bir arada! Su baskını, heyelan ve çatı uçmasına dikkat! İşte Meteoroloji'den 21 Kasım Salı hava durumu tahmini

Kar ve yağmur bir arada! Su baskını, heyelan ve çatı uçmasına dikkat! İşte Meteoroloji'den 21 Kasım Salı hava durumu tahmini

Bugün (21 Kasım Salı) Ege ve İzmir'de hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar azalacak mı? soruları araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Ege Bölgesi'nde havanın parçalı ve az bulutlu, zamanla kıyı kesimlerinin çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Kıyı Ege'nin (İzmir, Muğla, Kuzey Ege kıyıları ve Aydın'ın kıyı kesimleri) aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren Marmaris çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerinden sonra Kıyı Ege'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. İşte 21 Kasım Salı hava durumu...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 21 Kasım 2023 Salı 08:45

Kar ve yağmur bir arada! Su baskını, heyelan ve çatı uçmasına dikkat! İşte Meteoroloji’den 21 Kasım Salı hava durumu tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimleri ile zamanla Marmara'nın güneybatısı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'in batısının parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, sabah saatlerinde Tokat, Siirt ve Sinop'un iç kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren Kıyı Ege, Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir'in batı ilçeleri ve Antalya'nın batı kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ve Iğdır çevrelerinde yağmur ve sağanak, doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Rize, Artvin, Ardahan, Hakkâri ve Van'ın güneyinin yüksekleri ile gece saatlerinden itibaren Muğla'nın Marmaris ilçesinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz'in doğusunda batı ve kuzeybatı, akşam saatlerinden sonra Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak

HAVA SICAKLIĞI: Doğu Anadolu'nun doğusunda 2 ila 8 derece azalacağı, iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: İç ve batı kesimlerde güney ve güneydoğu, doğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif yer yer orta kuvvette, Doğu Karadeniz'in doğusu ile akşam saatlerinden sonra Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

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Kar ve yağmur bir arada! Su baskını, heyelan ve çatı uçmasına dikkat! İşte Meteoroloji’den 21 Kasım Salı hava durumu tahmini

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Rize ve Artvin kıyıları ile gece saatlerinden itibaren Muğla'nın Marmaris ilçesinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimleri, Ardahan ve Hakkâri çevreleri ile Van'ın güneyinin yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (yerel su baskını, heyelan, görüş mesafesinde azalma, trafikte aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Doğu Karadeniz'in doğusunda batı ve kuzeybatı, akşam saatlerinden sonra Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kar ve yağmur bir arada! Su baskını, heyelan ve çatı uçmasına dikkat! İşte Meteoroloji’den 21 Kasım Salı hava durumu tahmini

MARMARA

Parçalı, zamanla güneybatısının çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Çanakkale'nin güneyi ve Balıkesir'in batı ilçelerinin yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 19°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Ayvalık, Edremit, Gömeç, Burhaniye ve Havran ilçeleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 18°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 19°C

Parçalı bulutlu

Kar ve yağmur bir arada! Su baskını, heyelan ve çatı uçmasına dikkat! İşte Meteoroloji’den 21 Kasım Salı hava durumu tahmini

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kıyı kesimlerinin çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Kıyı Ege'nin (İzmir, Muğla, Kuzey Ege kıyıları ve Aydın'ın kıyı kesimleri) aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren Marmaris çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerinden sonra Kıyı Ege'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde yağışların Marmaris çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Kar ve yağmur bir arada! Su baskını, heyelan ve çatı uçmasına dikkat! İşte Meteoroloji’den 21 Kasım Salı hava durumu tahmini

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Antalya'nın batı kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde batı kıyıları yer yer sağanak yağışlı

HATAY °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

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