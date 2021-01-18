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Haberler Galeri Kar yağışı devam edecek mi? O illere Meteoroloji'den uyarı! İşte 18 Ocak Pazartesi hava durumu...

Kar yağışı devam edecek mi? O illere Meteoroloji'den uyarı! İşte 18 Ocak Pazartesi hava durumu...

İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak? Kar yağışı hangi illerde deva edecek? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bilecik, Kütahya, Antalya, Ankara ve Kırıkkale çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz kıyıları ile Kocaeli çevrelerinde yer yer gök gürültülü kar sağanağı, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi; Rize ve Artvin kıyıları ile Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli yağmur ve yer yer karla karışık yağmur, Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. İşte 18 Ocak Pazar hava durumu...

Giriş Tarihi: 18 Ocak 2021 Pazartesi 08:29 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2021 Pazartesi 08:35
Kar yağışı devam edecek mi? O illere Meteoroloji'den uyarı! İşte 18 Ocak Pazartesi hava durumu...

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; bu sabah saatlerinde Rize ve Artvin kıyıları ile Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, su baskını vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Kar yağışı devam edecek mi? O illere Meteoroloji'den uyarı! İşte 18 Ocak Pazartesi hava durumu...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Yalova, Bilecik ve İstanbul il geneli ile akşam saatlerine kadar İstanbul Anadolu Yakası ve Kocaeli çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle kar, kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü kar sağanağı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Trakya'da kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

EDİRNE °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 3°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde İstanbul il geneli ile akşam saatlerine kadar Anadolu Yakası aralıklı kar yağışlı

KIRKLARELİ °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 4°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

Kar yağışı devam edecek mi? O illere Meteoroloji'den uyarı! İşte 18 Ocak Pazartesi hava durumu...

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, sabah ilk saatlerde Kütahya çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, -2°C

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 4°C

Parçalı, zamanla az bulutlu

İZMİR °C, 6°C

Parçalı, zamanla az bulutlu

KÜTAHYA °C, -3°C

Çok bulutlu, sabah ilk saatlerde hafif kar yağışlı

Kar yağışı devam edecek mi? O illere Meteoroloji'den uyarı! İşte 18 Ocak Pazartesi hava durumu...

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Hatay, Adana ve Osmaniye çevrelerinde güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 14°C

Çok bulutlu ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 10°C

Çok bulutlu ve öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

HATAY °C, 12°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde az bulutlu

Kar yağışı devam edecek mi? O illere Meteoroloji'den uyarı! İşte 18 Ocak Pazartesi hava durumu...

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Ankara ve Kırıkkale çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren bölgenin güney ve doğusunun hafif olmak üzere kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklenmektedir.

ANKARA °C, -3°C

Çok bulutlu, sabah ilk saatlerde hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, -5°C

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, -1°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

SİVAS °C, -9°C

Çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde hafif kar yağışlı

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