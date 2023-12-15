  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Kar, yağmur, sel... Bugün dışarı çıkan bin pişman! Meteoroloji'den 15 Aralık Cuma hava durumu tahmini

Kar, yağmur, sel... Bugün dışarı çıkan bin pişman! Meteoroloji'den 15 Aralık Cuma hava durumu tahmini

Bugün (15 Aralık Cuma) İzmir'de hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar ne kadar düşecek? soruları özellikle planı olanlar tarafından araştırılıyor. Meteoroloji verilerine göre bugün Ege Bölgesi'nde havanın çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli kuzeyli rüzgarla birlikte il genelinde kuvvetli olması bekleniyor. Öte yandan yurdun Kuzeybatı kesimlerde kuvvetli kuzeyli rüzgarla birlikte hissedilir derecede (4 ila 12 derece) azalacağı, doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı bekleniyor. İşte 15 Aralık Cuma hava durumu...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 15 Aralık 2023 Cuma 08:52 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 Cuma 08:58

Kar, yağmur, sel... Bugün dışarı çıkan bin pişman! Meteoroloji’den 15 Aralık Cuma hava durumu tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre,

Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Antalya, Isparta, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, gece saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Marmara'nın batısı, İstanbul, Bursa, Yalova ve Kocaeli çevreleri ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif arasıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Ege kıyılarında kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40 ila 70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Kar, yağmur, sel... Bugün dışarı çıkan bin pişman! Meteoroloji’den 15 Aralık Cuma hava durumu tahmini

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI : Yağışların, Marmara'nın batısı, İstanbul, Bursa, Yalova ve Kocaeli çevreleri ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ulaşımda aksamalar vb. dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI : Genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden esecek rüzgarın Marmara'nın batısı ve Ege kıyılarında kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40 ila 70 km/saat) fırtına şeklinde etkili olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir

Kar, yağmur, sel... Bugün dışarı çıkan bin pişman! Meteoroloji’den 15 Aralık Cuma hava durumu tahmini

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, gece saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, bölgenin batısı ile İstanbul, Bursa, Yalova ve Kocaeli çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde yer yer ve pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli kuzeyli rüzgarla birlikte il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Batısında, öğle saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KIRKLARELİ °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli kuzeyli rüzgarla birlikte il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

Kar, yağmur, sel... Bugün dışarı çıkan bin pişman! Meteoroloji’den 15 Aralık Cuma hava durumu tahmini

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ve Manisa çevrelerinin yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Kıyı Ege'de güney yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden sonra kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

Kar, yağmur, sel... Bugün dışarı çıkan bin pişman! Meteoroloji’den 15 Aralık Cuma hava durumu tahmini

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Antalya ve Isparta çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah doğusu, öğle saatlerinden itibaren il geneli sağanak yağışlı

HATAY °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

  • SON DAKİKA