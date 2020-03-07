Karadeniz yaylalarını aratmayan adres: "Akdağ"

Tarım ve Orman Bakanlığının yatırımlarıyla Akdağ'ın "cennetten bir köşe" haline geldiğini ifade eden Çöl, şöyle konuştu:

"Kışın yağan karlarla buz tutan gölle birlikte Akdağ'da harika görüntüler oluştu. Kış mevsiminden çıktığımız ve ilkbahara ilk adımların atıldığı bu günlerde doğa uyanıyor. Karlar ve buzlar yavaş yavaş eriyor. Doğa ve ağaçlar yeşillenmeye başlıyor. Dolayısıyla Akdağ'ımız her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünüyor. Tabiat parkımız, sadece suyu ve yeşilliğiyle değil, oradaki yılkı atlarıyla, geyikleriyle ve envaiçeşit hayvanlarıyla, endemik bitki çeşitliliğiyle görülmeye değer muhteşem bir manzara."