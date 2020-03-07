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Karadeniz yaylalarını aratmayan adres: "Akdağ"

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bulunan 2 bin 500 rakımlı Akdağ Tabiat Parkı, kış aylarında aldığı yoğun kar ve barındırdığı karaçam ile meşe ağaçlarının manzarasıyla adeta büyülüyor

Giriş Tarihi: 7 Mart 2020 Cumartesi 16:44
Karadeniz yaylalarını aratmayan adres: Akdağ

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki 2 bin 500 rakımlı Akdağ Tabiat Parkı, kış aylarında aldığı yoğun kar, ev sahipliği yaptığı karaçam ve meşe ağaçlarıyla Karadeniz yaylalarını aratmıyor.

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Karadeniz yaylalarını aratmayan adres: Akdağ

Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan yatırımların ardından 2018 yılında işletmesi Sandıklı Belediyesine devredilen Akdağ Tabiat Parkı, doğa güzelliğinin yanı sıra sosyal tesisleri, bungalov evleri ve göletiyle dikkati çekiyor.

Belediye Başkanı Mustafa Çöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akdağ Tabiat Parkı'nın bölgenin en güzel doğa mekanlarından olduğunu söyledi.

Karadeniz yaylalarını aratmayan adres: Akdağ

Tarım ve Orman Bakanlığının yatırımlarıyla Akdağ'ın "cennetten bir köşe" haline geldiğini ifade eden Çöl, şöyle konuştu:

"Kışın yağan karlarla buz tutan gölle birlikte Akdağ'da harika görüntüler oluştu. Kış mevsiminden çıktığımız ve ilkbahara ilk adımların atıldığı bu günlerde doğa uyanıyor. Karlar ve buzlar yavaş yavaş eriyor. Doğa ve ağaçlar yeşillenmeye başlıyor. Dolayısıyla Akdağ'ımız her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünüyor. Tabiat parkımız, sadece suyu ve yeşilliğiyle değil, oradaki yılkı atlarıyla, geyikleriyle ve envaiçeşit hayvanlarıyla, endemik bitki çeşitliliğiyle görülmeye değer muhteşem bir manzara."

Karadeniz yaylalarını aratmayan adres: Akdağ

"300 BİN YERLİ VE YABANCI TURİSTİ MİSAFİR ETTİK"

Çöl, Akdağ Tabiat Parkı'nda bahar ve yaz dönemlerinde doğa ve kamp turizmi faaliyetleri yaptıklarını, kış aylarında da kış turizmine yönelik faaliyetler yapmayı planladıklarını dile getirdi.

Karadeniz yaylalarını aratmayan adres: Akdağ

Akdağ Tabiat Parkı'nın kış turizminde önemli bir mekan haline geleceğini belirten Çöl, "Belediyemizin işletmesinde orada ahşap köşklerimiz vardı. Bunların yanına bu yıl içinde 30 yataklı bir butik otel yapacağız. İnşallah, Akdağ'ımızı doğa ve tabiat turizmi açısından önemli bir mekan haline getireceğiz. İlk defa geçen yılın 6 aylık döneminde Akdağ'da 300 bin yerli ve yabancı turisti misafir ettik. Bu yıl da doğa, kamp ve kış turizmiyle birlikte 500 bin turist hedefine ulaşmak istiyoruz." dedi.

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