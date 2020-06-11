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Kardashian ve Jenner'ların güzellik ve bakım harcamaları belli oldu! Fiyatlar dudak uçuklattı!
Tüm dünyanın ilgi odağında olan, Kardashian ve Jenner'ların güzellik ve bakım harcamaları belli oldu. Her ay servet değerinde harcama yaparak güzellik ve bakım ürünleri kullanan ailede, en masrafsız olan ise Kendall Jenner çıktı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 11 Haziran 2020 Perşembe 12:51Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2020 Perşembe 13:09
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Dünyanın en popüler ailelerinden biri olan Kardashian/Jenner'ların bakım ve güzellik için yaptıkları bilinen harcamalar mercek altına alındı. Mirror'ın haberine göre aile üyelerinin harcamaları şöyle:
Kim Kardashian (39), bakımına ayda ortalama 165 bin dolar harcıyor. Spor eğitmenine haftada 2 bin 500 dolar, vücut bronzlaştırma makyajına 345 dolar, saçındaki kaynağa 2 bin dolar, cilt bakımına 5 bin dolar, kaş tasarımına 1200 dolar ödüyor.
PARAYI KREME SAÇIYOR
Khloe Kardashian'ın (35) aylık 145 bin doları bulan bakım harcamaları içinde en çok yer tutan bakım kremlerine verdiği 1000 dolar ile 2 bin dolarlık saç kaynakları.
AİLENİN TUTUMLUSU Kourtney Kardashian'ın (41) aylık ortalama 70 bin dolarlık güzellik giderleri ise şunlar:
Kremlere 500 dolar, temizleyicilere 200 dolar. Bakım maskesine 190 dolar. Haftalık spor eğitmenine seans başına 2 bin 500 dolar.
ESTETİK DÜŞKÜNÜ
Kylie Jenner'ın (22) aylık ortalama güzellik gideri 140 bin dolar. Özel günlerde taktırdığı kaynakların fiyatı 8 bin doları buluyor. Kalıcı ojelerine 250 dolar, ipek kirpiklere 170 dolar, yılda iki kez yaptırdığı estetik işlemlerine 38 bin dolar harcıyor.
EN MASRAFSIZI
Modellik yapan Kendall Jenner'ın (24) aylık25 bin dolar olan bakım harcamaları şöyle:
Özel spor koçuna altı haftalık antrenman için 15 bin dolar. Saç bakımı ve tasarımına seans başı 1000 dolar.