Kardashian ve Jenner'ların güzellik ve bakım harcamaları belli oldu! Fiyatlar dudak uçuklattı!

Tüm dünyanın ilgi odağında olan, Kardashian ve Jenner'ların güzellik ve bakım harcamaları belli oldu. Her ay servet değerinde harcama yaparak güzellik ve bakım ürünleri kullanan ailede, en masrafsız olan ise Kendall Jenner çıktı. İşte detaylar...