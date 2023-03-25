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Haberler Galeri Kardeşlerim'de Ömer ve Süsen cephesinden önemli gelişmeler!

Kardeşlerim'de Ömer ve Süsen cephesinden önemli gelişmeler!

Başrollerini Su Burcu Yazgı Coşkun, Aylin Akpınar, Onur Seyit Yaran'ın paylaştığı Kardeşlerim'in 83. bölümünde neler olacak? İşte yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Kardeşlerim'in 83. bölümüne ilişkin detaylar sizlerle...

Giriş Tarihi: 25 Mart 2023 Cumartesi 10:01 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2023 Cumartesi 10:20
Kardeşlerim’de Ömer ve Süsen cephesinden önemli gelişmeler!

Kardeşlerim bu akşam 83. bölümüyle Atv'de...

KARDEŞLERİM'İN 83. BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

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Kardeşlerim’de Ömer ve Süsen cephesinden önemli gelişmeler!

83. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

"MESAFELER UMURUMDA DEĞİL, ÇÜNKÜ HALA AYNI GÖKYÜZÜNE BAKIYORUZ."

Afra hızla hastaneye kaldırılırken, Gönül ve Oğulcan başta olmak üzere, herkes büyük bir üzüntü ve şok içindedir.

Kardeşlerim’de Ömer ve Süsen cephesinden önemli gelişmeler!

Yasmin'in Asiye'ye karşı hamleleri artık iyice ortalığı karıştırıcı bir hal almaya başlar.

Kardeşlerim’de Ömer ve Süsen cephesinden önemli gelişmeler!

Akif kendini Suzan'a affettirmek için bu sefer farklı bir yol izlerken, Süsen ve Ömer cephesinde çok önemli gelişmeler yaşanır.

Kardeşlerim’de Ömer ve Süsen cephesinden önemli gelişmeler!

Oğluyla arasını düzeltmekte hala zorlanmakta olan Ayla, karşısına çıkan görüntü karşısında dehşete düşer.

KARDEŞLERİM'İN 83. BÖLÜMÜNÜN 2. FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

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