Kardeşlerim’de Ömer ve Süsen cephesinden önemli gelişmeler!

Kardeşlerim bu akşam 83. bölümüyle Atv'de... KARDEŞLERİM'İN 83. BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN... 83. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK? 'MESAFELER UMURUMDA DEĞİL, ÇÜNKÜ HALA AYNI GÖKYÜZÜNE BAKIYORUZ.' Afra hızla hastaneye kaldırılırken, Gönül ve Oğulcan başta olmak üzere, herkes büyük bir üzüntü ve şok içindedir. Yasmin'in Asiye'ye karşı hamleleri artık iyice ortalığı karıştırıcı bir hal almaya başlar. Akif kendini Suzan'a affettirmek için bu sefer farklı bir yol izlerken, Süsen ve Ömer cephesinde çok önemli gelişmeler yaşanır. Oğluyla arasını düzeltmekte hala zorlanmakta olan Ayla, karşısına çıkan görüntü karşısında dehşete düşer. KARDEŞLERİM'İN 83. BÖLÜMÜNÜN 2. FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN... Kardeşlerim, 3. sezon yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları Atv'de!