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Haberler Galeri Kardeşlerim'in 91. bölümünde neler olacak?

Kardeşlerim'in 91. bölümünde neler olacak?

Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen, başrollerini Su Burcu Yazgı Coşkun, Aylin Akpınar, Onur Seyit Yaran'ın paylaştığı Kardeşlerim'in 91. bölümünde neler olacak? İşte Kardeşlerim'in merakla beklenen 91. bölümüne ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2023 Cuma 12:18 Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2023 Cuma 12:33
Kardeşlerim’in 91. bölümünde neler olacak?

Kardeşlerim her cumartesi akşamı yeni bölümleriyle Atv'de!

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Kardeşlerim’in 91. bölümünde neler olacak?

91. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"En güzel hayallerimiz, yıkıla yıkıla inşa oluyor!"

Süsen'in başına gelen talihsiz kaza, tüm olayların seyrini değiştirirken, Sarp'ın yaptıklarına dayanamayan Ahmet, oğluyla ilgili radikal bir karar alır.

Kardeşlerim’in 91. bölümünde neler olacak?

Akif, Yakut Kulüp'te yeni bir maceraya yelken açmak için kolları sıvar.

Kardeşlerim’in 91. bölümünde neler olacak?

Şevval, Ahmet ve Suzan'ın ilişkisine darbe vurmak için sinsi bir plan yaparken, Ömer ve Sarp cephesinde beklenmedik gelişmeler yaşanır.

Kardeşlerim’in 91. bölümünde neler olacak?

Orhan'ın hayalini gerçekleştirmek için sürpriz bir yarışmaya katılan Eren kuzenler ve dostları, şok edici bir durumla karşı karşıya kalırlar.

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