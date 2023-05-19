Kardeşlerim’in 91. bölümünde neler olacak?

Kardeşlerim her cumartesi akşamı yeni bölümleriyle Atv'de! 91. BÖLÜMDE NELER OLACAK? 'En güzel hayallerimiz, yıkıla yıkıla inşa oluyor!' Süsen'in başına gelen talihsiz kaza, tüm olayların seyrini değiştirirken, Sarp'ın yaptıklarına dayanamayan Ahmet, oğluyla ilgili radikal bir karar alır. Akif, Yakut Kulüp'te yeni bir maceraya yelken açmak için kolları sıvar. Şevval, Ahmet ve Suzan'ın ilişkisine darbe vurmak için sinsi bir plan yaparken, Ömer ve Sarp cephesinde beklenmedik gelişmeler yaşanır. Orhan'ın hayalini gerçekleştirmek için sürpriz bir yarışmaya katılan Eren kuzenler ve dostları, şok edici bir durumla karşı karşıya kalırlar. Kardeşlerim, 3. sezon yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!