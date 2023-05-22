Karganın müthiş zekası! Bulmacayı böyle çözdü

Masallarda kendini beğenmiş olarak anlatılan karganın hayvanlar aleminin en parlak zekalarından birine sahip olduğu ortaya çıktı. Dr. Alex Taylor'ın hazırladığı 8 adımlık karmaşık bulmacayı '007' isimli karga zorlanmadan kısa bir sürede çözdü.