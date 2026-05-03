Karganın müthiş zekası! Bulmacayı böyle çözdü

Genellikle zekaları ve kin tutmaları ile bilinen kargalar, insanlığı şaşırtmaya devam ediyor. Alex Taylor tarafından hazırlanan 8 aşamalı karmaşık bir bulmacayı, "007" adlı karga kısa sürede ve zorlanmadan çözerek dikkatleri üzerine çekti. Bu sıra dışı başarı, kargaların hayvanlar aleminin en zeki türlerinden biri olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

BBC belgesel kanalında yayınlanan bir belgesel, kargaların zekasını ve alet kullanabilme becerisini gözler önüne serdi.

Kargalar üzerine araştırma yapan Dr. Alex Taylor, bu hayvanların zekalarını bir bulmaca üzerinde gösterdi.

Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences dergisinde yayımlanan araştırmanın başını çeken Dr. Alex Taylor'ın hazırladığı 8 adımlık karmaşık bulmacayı '007' isimli karga zorlanmadan kısa bir sürede çözdü.

Dr. Taylor karganın deneyde kullanılan nesneleri daha önce gördüğünü ancak onlarla bu düzende ilk defa karşılaştığını vurguladı.

Taylor, "Karga ve papağanların ipin ucundaki yemeği kendilerine çekerek veya bir nesne kullanarak elde ederken plan yapmadığını gördük.

Yaptığımız yeni araştırma, kuşların eylemlerini kafalarında kurduklarını değil, eylemlerine tepki göstererek devam ettiklerini ortaya koydu" dedi.

Taylor, Kaledonya kargası üzerinde yaptıkları araştırma hakkında, "Yemeği elde etme yöntemleri sandığımızdan daha farklı bir istihbarat çalışmasına dayanıyor.

Kargalar, dünyayı modellemek için üstün algı yeteneklerini kullanmak yerine, sahip oldukları sinir ağı, gerçekleştirdikleri eylemlere en doğru şekilde tepki veriyor. Bu sayede diğer kuş türlerinin çözemediği problemlerin üstesinden geliyorlar" dedi.

Bulmacada karga kutuların içinden aldığı ağırlıkları beyaz bir kutuda topluyor. Kutu belirli bir ağırlığa ulaşınca kapağı açılıyor ve karga içindeki uzun çubuğu alıyor.

Aynı yöntemi tek tek deniyor ve kutulardaki tüm ağırlıkları topluyor.

