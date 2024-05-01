  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Karıncaların sırrı ortaya çıktı! Görenler gözlerine inanamadı

Karıncaların sırrı ortaya çıktı! Görenler gözlerine inanamadı

Çalışkanlık dendiğinde akla ilk gelen hayvan olan karıncaların yuvasını incelemek isteyen bir adam oldukça ilginç bir deneye imza attı. Yuvaya alüminyum döken kişi gördükleri karşısında hayrete düştü. İşte sosyal medyayı sallayan o anlar...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: 1 Mayıs 2024 10:24 Güncelleme Tarihi: 1 Mayıs 2024 10:26

Karıncaların sırrı ortaya çıktı! Görenler gözlerine inanamadı

Hayvanlar aleminin en çalışkan üyeleri olarak bilinen karıncaların gizemli hayatına mini bir baskın yapmaya ne dersiniz. Karınca yuvasına erimiş alüminyum döken adam, o görüntüleri Youtube üzerinden paylaştı. Ortaya çıkan sonuç ise inanılmaz.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Karıncaların sırrı ortaya çıktı! Görenler gözlerine inanamadı
Karıncaların sırrı ortaya çıktı! Görenler gözlerine inanamadı
Karıncaların sırrı ortaya çıktı! Görenler gözlerine inanamadı
Karıncaların sırrı ortaya çıktı! Görenler gözlerine inanamadı
SON DAKİKA