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Karıncaların sırrı ortaya çıktı! Görenler gözlerine inanamadı
Çalışkanlık dendiğinde akla ilk gelen hayvan olan karıncaların yuvasını incelemek isteyen bir adam oldukça ilginç bir deneye imza attı. Yuvaya alüminyum döken kişi gördükleri karşısında hayrete düştü. İşte sosyal medyayı sallayan o anlar...
Giriş Tarihi: 1 Mayıs 2024 10:24Güncelleme Tarihi: 1 Mayıs 2024 10:26
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Hayvanlar aleminin en çalışkan üyeleri olarak bilinen karıncaların gizemli hayatına mini bir baskın yapmaya ne dersiniz. Karınca yuvasına erimiş alüminyum döken adam, o görüntüleri Youtube üzerinden paylaştı. Ortaya çıkan sonuç ise inanılmaz.