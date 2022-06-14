Haberler
Galeri
Kartal ve kurt karşı karşıya geldi! Sonunu tahmin bile edemezsiniz
Kartal ve kurt karşı karşıya geldi! Sonunu tahmin bile edemezsiniz
Vahşi doğada kartal ve kurt karşı karşıya geldi. Görenleri hayretler içinde bırakan o görüntüler milyonlarca kez tıklandı. Kimsenin sonunu doğru tahmin edemediği o anlar kameralara böyle kaydedildi.
Giriş Tarihi: 14 Haziran 2022 Salı 15:33
Vahşi doğadan gelen kartalın Kurt avı görüntüleri sosyal medyaya çok konuşuldu. Kırgız Türkleri tarafından eğitilen Kartalların inanılmaz av becerileri izleyenleri adeta şok etti. İşte milyonlarca kez tıklanan o anlar...