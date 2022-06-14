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Kartal ve kurt karşı karşıya geldi! Sonunu tahmin bile edemezsiniz

Vahşi doğada kartal ve kurt karşı karşıya geldi. Görenleri hayretler içinde bırakan o görüntüler milyonlarca kez tıklandı. Kimsenin sonunu doğru tahmin edemediği o anlar kameralara böyle kaydedildi.

Giriş Tarihi: 14 Haziran 2022 Salı 15:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





