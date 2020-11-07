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Haberler Galeri Kartalın kurt avı görenleri adeta şoke etti!

Kartalın kurt avı görenleri adeta şoke etti!

Vahşi doğadan gelen Kartalın Kurt avı görüntüleri sosyal medyaya çok konuşuldu. Kırgız Türkleri tarafından eğitilen Kartalların inanılmaz av becerileri izleyenleri adeta şok etti. İşte milyonlarca kez tıklanan o anlar...

Giriş Tarihi: 7 Kasım 2020 Cumartesi 16:55
Kartalın kurt avı görenleri adeta şoke etti!

Vahşi doğadan gelen kartalın Kurt avı görüntüleri sosyal medyaya çok konuşuldu. Kırgız Türkleri tarafından eğitilen Kartalların inanılmaz av becerileri izleyenleri adeta şok etti. İşte milyonlarca kez tıklanan o anlar...

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Kartalın kurt avı görenleri adeta şoke etti!
Kartalın kurt avı görenleri adeta şoke etti!
Kartalın kurt avı görenleri adeta şoke etti!
Kartalın kurt avı görenleri adeta şoke etti!
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