Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham! Ölü ve yaralılar var

Yerel medya, izdihamda ölü ve yaralıların olduğunu belirtirken, İran devlet televizyonuna bilgi veren Acil Durum Teşkilatı yetkilileri ise ölü ve yaralı sayısı konusunda çok fazla söylenti olduğunu, bunlara itibar edilmemesi gerektiğini belirterek, teşkilatın konuyla ilgili açıklama yapacağını duyurdu.