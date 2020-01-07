Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham! Ölü ve yaralılar var

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin, İran'ın Kirman kentinde düzenlenen cenaze töreninde izdiham çıktı.
Yerel medya, izdihamda ölü ve yaralıların olduğunu belirtirken, İran devlet televizyonuna bilgi veren Acil Durum Teşkilatı yetkilileri ise ölü ve yaralı sayısı konusunda çok fazla söylenti olduğunu, bunlara itibar edilmemesi gerektiğini belirterek, teşkilatın konuyla ilgili açıklama yapacağını duyurdu.
NELER YAŞANDI?
İran'ın üst düzey komutanlarından Kasım Süleymani'nin naaşı, Kum şehrinde milyonlarca yas tutan İranlının ağıtları arasında toprağa verilecek.
DEVLET TELEVİZYONU CANLI VERDİ
İran devlet televizyonu, Kirman sokaklarında İran bayrağı tutan ve feryat eden insanları canlı yayınladı.