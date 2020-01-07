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Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham! Ölü ve yaralılar var

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin Kirman kentindeki cenaze töreninde yaşanan izdihamda 35 kişinin hayatını kaybettiği, 48 kişinin yaralandığı açıklandı.

Giriş Tarihi: 7 Ocak 2020 Salı 13:23
Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham! Ölü ve yaralılar var

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Kirman kentindeki cenaze töreninde yaşanan izdihamda 35 kişinin hayatını kaybettiği, 48 kişinin yaralandığı açıklandı.

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Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham! Ölü ve yaralılar var

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin, İran'ın Kirman kentinde düzenlenen cenaze töreninde izdiham çıktı.

Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham! Ölü ve yaralılar var

Yerel medya, izdihamda ölü ve yaralıların olduğunu belirtirken, İran devlet televizyonuna bilgi veren Acil Durum Teşkilatı yetkilileri ise ölü ve yaralı sayısı konusunda çok fazla söylenti olduğunu, bunlara itibar edilmemesi gerektiğini belirterek, teşkilatın konuyla ilgili açıklama yapacağını duyurdu.

Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham! Ölü ve yaralılar var

NELER YAŞANDI?

İran'ın üst düzey komutanlarından Kasım Süleymani'nin naaşı, Kum şehrinde milyonlarca yas tutan İranlının ağıtları arasında toprağa verilecek.

Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham! Ölü ve yaralılar var

DEVLET TELEVİZYONU CANLI VERDİ

İran devlet televizyonu, Kirman sokaklarında İran bayrağı tutan ve feryat eden insanları canlı yayınladı.

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