Katili kimse bulamıyor! Sosyal medya bu testi konuşuyor

Milyoner bir adam evinde alnından vurulmuş halde bulunur. Dedektif olay sırasında evde olan milyonerin 3 oğluyla konuşur.



-Jack, o gece babası ve John ile resmi bir davette olduklarını eve birlikte döndüklerini, önce babasının sonra John ile kendisinin salona girdiğini, babasının merdivenlere yöneldiği sırada kardeşi James'in salona girdiğini ve babasını vurduğunu anlatır.



-John, kardeşi Jack'in söylediklerini onaylar.



-James ise o gece arkadaşında olduğunu eve döndüğünde babası ölmüş halde bulduğunu anlatır.



Bu ifadeler altında katil kimdir ve dedektif hangi ipucuyla olayı çözmüştür?