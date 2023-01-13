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Haberler Galeri Katili kimse bulamıyor! Sosyal medya bu testi konuşuyor

Katili kimse bulamıyor! Sosyal medya bu testi konuşuyor

Bu resimdekilerden hangisi katil? Sosyal medyada dolaşan ve çok paylaşılan bu teste doğru cevabı çok az kişi bulabiliyor. Peki siz katilin kim olduğunu bulabilecek misiniz? (Cevaplar foto galerinin en sonunda)

Giriş Tarihi: 13 Ocak 2023 Cuma 10:27 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2023 Cuma 10:30
Katili kimse bulamıyor! Sosyal medya bu testi konuşuyor

Sosyal medya kullanıcıları arasında oldukça popüler olan dedektif bulmacası mantık yürütme yeteneğinizi ortaya çıkarmak için büyük bir fırsat. Peki siz katilin kim olduğunu bulabilecek misiniz? (Cevaplar foto galerinin en sonunda)

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Katili kimse bulamıyor! Sosyal medya bu testi konuşuyor

Ev sahibi George Smith Pazar gecesi öldürüldü. Cinayet sırasında evde 5 kişi vardı. George Smith'in eşi, aşçı, uşak, hizmetçi ve bahçıvan. Her biri dedektife cinayet anında ne yaptıklarına dair şu ifadeleri verdi:

- Bayan Smith şöminenin yanında kitap okuyordu.

- Aşçı mutfakta kahvaltı hazırlıyordu.

- Uşak evin salonunu düzenliyordu.

- Hizmetçi bulaşıkları yıkıyordu.

- Bahçıvan ise çiçekleri suluyordu.

Bu ifadeler ışığında katil kim?

Katili kimse bulamıyor! Sosyal medya bu testi konuşuyor

Dedektif hastanedeyken bir adamın çığlık çığlığa hastaneye girdiğini duyar: "Birisi eşimi vurdu." Dedektif ne olduğunu sorduğunda, adam (Bay Clark) işteyken hizmetçinin kendisini aradığını; 'çok kötü bir şey olduğunu ve eşinin şimdi hastanede yoğun bakımda tutulduğunu' söylediğini anlatır.

Bu ifadesinin ardından dedektif hemen Bay Clark'ı cinayete teşebbüsten tutuklar. Dedektif bu kanıya nasıl varmıştır?

Katili kimse bulamıyor! Sosyal medya bu testi konuşuyor

Milyoner bir adam evinde alnından vurulmuş halde bulunur. Dedektif olay sırasında evde olan milyonerin 3 oğluyla konuşur.

-Jack, o gece babası ve John ile resmi bir davette olduklarını eve birlikte döndüklerini, önce babasının sonra John ile kendisinin salona girdiğini, babasının merdivenlere yöneldiği sırada kardeşi James'in salona girdiğini ve babasını vurduğunu anlatır.

-John, kardeşi Jack'in söylediklerini onaylar.

-James ise o gece arkadaşında olduğunu eve döndüğünde babası ölmüş halde bulduğunu anlatır.

Bu ifadeler altında katil kimdir ve dedektif hangi ipucuyla olayı çözmüştür?

Katili kimse bulamıyor! Sosyal medya bu testi konuşuyor

Bu üç evden birinde kaçak bir mahkum saklanıyor. Dedektif drone yardımıyla bölgenin fotoğrafını çektiğinde mahkumun hangi evde saklandığını tespit etti. Mahkum hangi evde ve dedektif bunu nasıl tespit etti?

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