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Haberler Galeri Katy Perry anne oldu! İşte bebeğinin adı

Katy Perry anne oldu! İşte bebeğinin adı

Şarkıcı Katy Perry ile oyuncu Orlando Bloom'un kızı dünyaya geldi. Koronavirüs salgını nedeniyle düğünlerini ertelemek zorunda kalan çift, bebeklerinin fotoğraflarını paylaşarak adını duyurdu.

Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2020 Perşembe 15:21 Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2020 Perşembe 15:51
Katy Perry anne oldu! İşte bebeğinin adı

Ünlü çift Katy Perry ile Orlando Bloom'un bebeği dünyaya geldi. Bir kız bebekleri olan nişanlı çift, bebeklerine Daisy Dove Bloom adını verdi.

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Katy Perry anne oldu! İşte bebeğinin adı

35 yaşındaki şarkıcı Perry ile 43 yaşındaki oyuncu Bloom, bebeklerinin doğum haberini sosyal medyada paylaştıkları fotoğrafla duyurdu. Çift, bebeklerinin doğumuyla birlikte yaptıkları bağıştan da hayranlarını haberdar etti.

Katy Perry anne oldu! İşte bebeğinin adı

Perry ve Bloom çifti açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgiyle doluyuz ve kızımızın gelişinin güvenli ve sağlıklı olması mucizesini yaşıyoruz. Ama biliyoruz ki biz şanslılardanız ve herkes bizimki gibi huzurlu bir doğum deneyimi yaşayamayabiliyor. Dünyanın dört bir yanındaki toplumlar hala sağlık çalışanı sıkıntısı çekiyor ve her 11 saniyede bir hamile kadın veya yeni doğan, çoğunlukla önlenebilir nedenlerden ölüyor. Covid-19 salgınından bu yana çok daha fazla yeni doğan risk altında, çünkü su, sabun, aşı ve hastalıkları önleyecek ilaçtan mahrumlar. Yeni doğan ebeveynleri olarak artık ebeveynlerle her zamankinden fazla empati kurduğumuz için bu durum bizim kalbimizi kırıyor."

Katy Perry anne oldu! İşte bebeğinin adı

Çift, bebekleri Daisy'nin doğumuyla birlikte anneler ve çocukları için UNICEF'e bağış yaptıklarını duyurarak herkesi bağış yapmaya çağırdı.

Katy Perry anne oldu! İşte bebeğinin adı

Orlando Bloom'un eski eşi Miranda Kerr ile evliliğinden dokuz yaşında Flynn adında bir oğlu bulunuyor. Daisy, Katy Perry'nin ise ilk çocuğu.

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