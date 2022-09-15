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Haberler Galeri Kavurucu sıcaklar geliyor! Meteoroloji son hava durumu raporunu yayınladı: 15 Eylül Perşembe İzmir hava durumu

Kavurucu sıcaklar geliyor! Meteoroloji son hava durumu raporunu yayınladı: 15 Eylül Perşembe İzmir hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayınladığı 15 Eylül Perşembe hava durumu raporunda ülkemiz genelinde yağış beklenmediğini, hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece artacağını belirtti. Peki çöl sıcaklarının hakim olacağı illerde hava kaç derece olacak? İzmir, İstanbul, Ankara ve diğer illerde hava durumunun detayları ne? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15 Eylül 2022 Perşembe 09:21 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2022 Perşembe 09:44
Kavurucu sıcaklar geliyor! Meteoroloji son hava durumu raporunu yayınladı: 15 Eylül Perşembe İzmir hava durumu
Kavurucu sıcaklar geliyor! Meteoroloji son hava durumu raporunu yayınladı: 15 Eylül Perşembe İzmir hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, zamanla Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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Kavurucu sıcaklar geliyor! Meteoroloji son hava durumu raporunu yayınladı: 15 Eylül Perşembe İzmir hava durumu
Kavurucu sıcaklar geliyor! Meteoroloji son hava durumu raporunu yayınladı: 15 Eylül Perşembe İzmir hava durumu

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

Kavurucu sıcaklar geliyor! Meteoroloji son hava durumu raporunu yayınladı: 15 Eylül Perşembe İzmir hava durumu
Kavurucu sıcaklar geliyor! Meteoroloji son hava durumu raporunu yayınladı: 15 Eylül Perşembe İzmir hava durumu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

Kavurucu sıcaklar geliyor! Meteoroloji son hava durumu raporunu yayınladı: 15 Eylül Perşembe İzmir hava durumu
Kavurucu sıcaklar geliyor! Meteoroloji son hava durumu raporunu yayınladı: 15 Eylül Perşembe İzmir hava durumu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

Kavurucu sıcaklar geliyor! Meteoroloji son hava durumu raporunu yayınladı: 15 Eylül Perşembe İzmir hava durumu
Kavurucu sıcaklar geliyor! Meteoroloji son hava durumu raporunu yayınladı: 15 Eylül Perşembe İzmir hava durumu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

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