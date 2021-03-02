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Haberler Galeri Kaynak yapılırken sıçrayan kıvılcım, 1 dönüm ormanlık alanını yaktı

Kaynak yapılırken sıçrayan kıvılcım, 1 dönüm ormanlık alanını yaktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sebze-meyve halinde yapılan kaynaktan ormanlık alana sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 1 dönüm ormanlık alan zarar gördü. Haldeki sebze- meyve kasaları da küle döndü.

Giriş Tarihi: 2 Mart 2021 Salı 18:11 Güncelleme Tarihi: 2 Mart 2021 Salı 18:13
Kaynak yapılırken sıçrayan kıvılcım, 1 dönüm ormanlık alanını yaktı

Torba Mahallesi Kaynar mevkisindeki sebze-meyve halinde, çöp konteynerine kaynak yapıldığı sırada sıçrayan kıvılcımlar, makilik alanda istiflenmiş ahşap ve plastik kasaları tutuşturdu. Kısa sürede büyüyen alevler ormanlık alana sıçradı.

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Kaynak yapılırken sıçrayan kıvılcım, 1 dönüm ormanlık alanını yaktı

İlk müdahaleyi hal yanında bulunan Bodrum Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi çalışanları yangın tüpleriyle yaptı.

Kaynak yapılırken sıçrayan kıvılcım, 1 dönüm ormanlık alanını yaktı

İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerine Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli de destek verdi.

Kaynak yapılırken sıçrayan kıvılcım, 1 dönüm ormanlık alanını yaktı

Bodrum Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'ne de sıçramasından korkulan yangın, ekiplerin 2 saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Korku ve paniğe neden olan yangında çam ağaçlarıyla kaplı yaklaşık 1 dönümlük alan zarar gördü.

Kaynak yapılırken sıçrayan kıvılcım, 1 dönüm ormanlık alanını yaktı

Çok sayıda sebze -meyve kasası da küle döndü. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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