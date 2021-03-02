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Kaynak yapılırken sıçrayan kıvılcım, 1 dönüm ormanlık alanını yaktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sebze-meyve halinde yapılan kaynaktan ormanlık alana sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 1 dönüm ormanlık alan zarar gördü. Haldeki sebze- meyve kasaları da küle döndü.

Giriş Tarihi: 2 Mart 2021 Salı 18:11 Güncelleme Tarihi: 2 Mart 2021 Salı 18:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





