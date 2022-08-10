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Haberler Galeri Kaynana kelimesi bakın nasıl ortaya çıkmış! Benzetilen ilham kaynağı şoke etti

Kaynana kelimesi bakın nasıl ortaya çıkmış! Benzetilen ilham kaynağı şoke etti

Evli çiftlerin korkulu rüyası kötü bir kaynanaya sahip olmak. Öyle ki iyi olunca "kayınvalide" kötü olunca " kaynana" bir aileyi yıkmak için de toplamak için de en önemli yapı taşı. Peki bu kaynana sözcüğü nereden geldi? Kaynanalar neden her şeye karışır? Kaynana sözcüğünün kökeni nedir? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 12:45 Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 12:57
Kaynana kelimesi bakın nasıl ortaya çıkmış! Benzetilen ilham kaynağı şoke etti

Bazı evliliklerde sıkça yaşanan durumlardan biri gelin kaynana arasındaki anlaşamamazlık sorunudur. Bunun sebepleri genelde gelin ve kaynananın fikir yapılarının birbirleri ile uyuşmaması üzerinden gelmektedir.

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Kaynana kelimesi bakın nasıl ortaya çıkmış! Benzetilen ilham kaynağı şoke etti

Bu konuda her ne kadar çok yazılmış, üzerine filmler ve diziler yapılmış olsa da, her çağın gündemden düşmeyen baş konusu gelin-kayınvalide ilişkisidir.

Kaynana kelimesi bakın nasıl ortaya çıkmış! Benzetilen ilham kaynağı şoke etti

Bu konuda erkeğe de çok fazla iş düşmektedir. Eğer objektif ve tarafsız olmazsa bu bir tarafın mutsuzluğuna ve ortaya çıkan gerginliklere sebep olur.

Kaynana kelimesi bakın nasıl ortaya çıkmış! Benzetilen ilham kaynağı şoke etti

Peki bu neden böyle? Televizyonlarımızda reality show olarak seyirci rekorları kıran gelin kaynana öykülerinde de, bu geçimsizliğin kökenleri nedir?

Kaynana kelimesi bakın nasıl ortaya çıkmış! Benzetilen ilham kaynağı şoke etti

Ataerkil topluluklarda; erkek çocuk sahibi olmak, kadın için bir güç demek. Doğal olarak kadın, yani kaynana bu gücünü kaybetmek ya da paylaşmak istemez. Burada en büyük rakip gelin ve bu nedenle gelinle bir çatışma başlar.

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