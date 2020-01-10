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Kaza mı? Suikast mı? İşte Lady Diana'nın sır gibi ölümü...

Tüm dünyanın hayranlık duyduğu Galler Prensesi Lady Diana, Fransa'da gerçekleşen korkunç bir trafik kazası sonucu hayata gözlerini yummuş, sevenlerini göz yaşına boğmuştu.

Giriş Tarihi: 10 Ocak 2020 Cuma 11:49
Kaza mı? Suikast mı? İşte Lady Diana'nın sır gibi ölümü...

Lady Diana, 29 Temmuz 1981 yılında Prens Charles ile evlenerek kraliyet ailesine girdi.

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Kaza mı? Suikast mı? İşte Lady Diana'nın sır gibi ölümü...

Düğün günündeki heyecanı ve mahcubiyeti bile, onun gelmiş geçmiş bütün soylu kadınlardan daha farklı olacağının işareti gibiydi.

Kaza mı? Suikast mı? İşte Lady Diana'nın sır gibi ölümü...

Ne yazık ki bu farklılık onun sonunu getirecekti.

Kaza mı? Suikast mı? İşte Lady Diana'nın sır gibi ölümü...

Hayatı boyunca aşkı aramış kadın Lady Diana, evlendiği gün mutlu sonu yaşadığını sanırken, aslında aksine yıllar sürecek mutsuzluğa ilk adımını atmaktaydı.

Kaza mı? Suikast mı? İşte Lady Diana'nın sır gibi ölümü...

Lady Diana ile evli olması ya da ettiği sadakat yemininin Prens Charles için herhangi bir önemi yoktu.

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