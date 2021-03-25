Keloğlan'ın Aykız'ı Birtane Güngör hakkında şaşırtan gerçek!

KELOĞLAN FİLMİNİN KONUSU

Padişahın kızı Aykız 3 aydır hasta yatağında uyumaktadır memlekette ne kadar hekim büyücü varsa prensesi iyileştirememiştir. köyünden ayrılan keloğlan saraydan kovulan Bicirik ile tanışır ondan hikayeyi öğrenir ve prensesi iyileştirmeye karar verir. Ve macera bundan sonra başlar.