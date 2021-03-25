Haberler
Galeri
Keloğlan'ın Aykız'ı Birtane Güngör hakkında şaşırtan gerçek!
Keloğlan'ın Aykız'ı Birtane Güngör hakkında şaşırtan gerçek!
Yeşilçam'ın unutulmazları arasında yer alan Keloğlan filminde padişahın kızı Aykız'ı canlandıran Birtane Güngör hakkındaki gerçek şaşırttı. Yeşilçam'ın güzel oyuncuları arasında yer alan ve daha sonra ekranlardan uzak kalmayı tercih eden Güngör ile ilgili vatandaşlar merak ettiklerini internette araştırmaya başladı.
Giriş Tarihi: 25 Mart 2021 Perşembe 17:03
KELOĞLAN FİLMİNİN KONUSU
Padişahın kızı Aykız 3 aydır hasta yatağında uyumaktadır memlekette ne kadar hekim büyücü varsa prensesi iyileştirememiştir. köyünden ayrılan keloğlan saraydan kovulan Bicirik ile tanışır ondan hikayeyi öğrenir ve prensesi iyileştirmeye karar verir. Ve macera bundan sonra başlar.
Keloğlan filminde Aykız karakterini canlandıran Birtane Güngör hakkındaki gerçek görenleri şaşırttı. İşte ünlülerin gerçek isimleri.
AYHAN IŞIK - AYHAN IŞIYAN
AHMET ÖZHAN - AHMET ŞÜKRÜ KADIÖZ