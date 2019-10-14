Kemal Sunal'ın efsane filmi Kibar Feyzo'daki askerin son hali herkesi şok etti!

Türk sinema tarihinin en önemli filmlerinden biri olan Kibar Feyzo, 1978 yılında Atıf Yılmaz yönetmenliğinde çekilmiştir. Senaryoyu ise filmde de rol alan İhsan Yüce kaleme almıştır. Filmde oynayan usta oyuncular, filmin etkisini oldukça artırmıştır. Kibar Feyzo filminin baş karakteri olan Kibar Feyzo'yu Kemal Sunal canlandırmıştır. Kemal Sunal'ın kadın oyuncu partneri olan Gülo karakterini ise canlandıran Müjde Ar olmuştur.

KİBAR FEYZO FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?



Kibar Feyzo filmi, çekildiği yer itibari ile de kalitesini arttıran bir film olmuştur. Film, Hatay ilinin Reyhanlı ilçesinin Harran köyünde çekilmiştir. Bu köy, Kibar Feyzo dışında da pek çok film ve dizinin çekildiği yer olmuştur. Kibar Feyzo ekibinin dışında Kadir İnanır, Tarık Akan, Necla Nazır ve Türkan Şoray gibi oyuncular da bu köyde çekilen filmlerde rol almışlardır.



"Kibar Feyzo filmi nerede çekildi?" sorusuna filmin bir sahnesinde cevap verilmiştir. Aldığı ücreti düşük bulan Feyzo'nun itirazı üzerine işveren, "Onlar sendikalı." demiştir. Feyzo ise "Ben de Harranlıyam." şeklinde cevap vermiştir. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan bu köyün adı değişmiş ve Kavalcık adını almıştır. Bu nedenle Şanlıurfa'nın Harran ilçesi ile karıştırılmaktadır.