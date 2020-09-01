Kemal Sunal'ın efsane filmi Sahte Kabadayı filmindeki hata yıllar sonra ortaya çıktı

Yeşilçam'ın efsane ismi Kemal Sunal'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Sahte Kabadayı filmi sosyal medyayı salladı. Yeşilçam'a adeta damga vuran film her izleyen insana başka bir keyif veriyor. Türk sinemasının efsane isimlerinden Kemal Sunal'ın Sahte Kabadayı filmi 1976 yılında çekilmiştir. Filmde Kemal Sunal'a Kazım Kartal, Yavuz Selekman ve Mümtaz Ener eşlik ediyor. Peki filmleri izlerken çekim hatalarını fark ettiniz mi? Türk sinemasının unutulmaz filmleri arasında yer alan Sahte Kabadayı filmdeki çekim hatasını görenler yok artık diyor. İşte 40 yıl sonra ortaya çıkan defalarca izlediğimiz o filmdeki şaşırtıcı çekim hatası...