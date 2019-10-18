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Haberler > Galeri > Kemal Sunal'ın efsane filmlerinden 'İyi Aile Çocuğu'ndaki hata yıllar sonra ortaya çıktı! Görenler hayrete düştü! İşte Türk filmlerinde gözden kaçan hatalar...

Kemal Sunal'ın efsane filmlerinden 'İyi Aile Çocuğu'ndaki hata yıllar sonra ortaya çıktı! Görenler hayrete düştü! İşte Türk filmlerinde gözden kaçan hatalar...

Yeşilçam'ın efsane isimlerinin başında gelen usta oyuncu Kemal Sunal'ın untulmaz filmi 'İyi Aile Çocuğu'ndaki çekim hatası yıllar sonra ortaya çıktı. Görünce çok şaşıracaksınız. İşte Türk filmlerindeki görenleri hayrete düşüren gözden kaçan hatalar...

Giriş Tarihi: 18 Ekim 2019 Cuma 10:59
Kemal Sunal'ın efsane filmlerinden 'İyi Aile Çocuğu'ndaki hata yıllar sonra ortaya çıktı! Görenler hayrete düştü! İşte Türk filmlerinde gözden kaçan hatalar...

Yeşilçam'ın efsane isimlerinin başında gelen usta oyuncu Kemal Sunal'ın untulmaz filmi 'İyi Aile Çocuğu'ndaki çekim hatası yıllar sonra ortaya çıktı. Görünce çok şaşıracaksınız. İşte Türk filmlerindeki görenleri hayrete düşüren gözden kaçan hatalar...

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Kemal Sunal'ın efsane filmlerinden 'İyi Aile Çocuğu'ndaki hata yıllar sonra ortaya çıktı! Görenler hayrete düştü! İşte Türk filmlerinde gözden kaçan hatalar...

Yapımcılığını Memduh Ün'ün yaptığı başrolünde Cüneyt Arkın'ın rol aldığı 1973 yılında yayınlanan 'Savulun Battal Gazi Geliyor' filmindeki hata yıllar sonra ortaya çıktı.

Kemal Sunal'ın efsane filmlerinden 'İyi Aile Çocuğu'ndaki hata yıllar sonra ortaya çıktı! Görenler hayrete düştü! İşte Türk filmlerinde gözden kaçan hatalar...

Seyyit Battal'ın Bizanslıların elinden babası Battal Gazi'yi kurtarma serüvenini konu alan filmde; Cüneyt Arkın (Seyyit Battal) babasını kurtarmak için yedi ayrı şövalyede bulunan zindanlarının anahtarlarını toplamaya çalışır.

Kemal Sunal'ın efsane filmlerinden 'İyi Aile Çocuğu'ndaki hata yıllar sonra ortaya çıktı! Görenler hayrete düştü! İşte Türk filmlerinde gözden kaçan hatalar...

Şövalyeleri tek tek öldüren Seyyit Battal, şövalye Boğa Anton (Sönmez Yıkılmaz) ile ormanda geziye çıkar.

Kemal Sunal'ın efsane filmlerinden 'İyi Aile Çocuğu'ndaki hata yıllar sonra ortaya çıktı! Görenler hayrete düştü! İşte Türk filmlerinde gözden kaçan hatalar...

Seyyit Battal planladığı gibi Boğa Anton'u öldürür ve anahtarı alır.

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