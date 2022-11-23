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Haberler Galeri Kemer gibi duruyor ama gerçek çok farklı!

Kemer gibi duruyor ama gerçek çok farklı!

Karşınızda gördüğünüzde her şey sorunsuz gibi görünüyor; ancak işin aslını öğrendiğinizde olayın rengi fena halde değişiyor. Kemer deyip geçmeyin gerçeği öğrendiğinizde şoke olacaksınız.

Giriş Tarihi: 23 Kasım 2022 Çarşamba 16:33
Kemer gibi duruyor ama gerçek çok farklı!

Karşınızda gördüğünüzde her şey sorunsuz görünüyor; ancak işin aslını öğrendiğinizde olayın rengi fena halde değişiyor! Kemer deyip geçmeyin; meğer neler yapabiliyormuş neler?

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Kemer gibi duruyor ama gerçek çok farklı!

Casus kemer

Casus kameraların giremeyeceği yer yok. Bunun en güzel örneği de kemere entegre edilen bu casus kamera... Ses ve görüntüyü kolayca kaydedebilen kemere uzaktan bakıldığında sıradan bir kemerden hiçbir farkı yok.

Kemer gibi duruyor ama gerçek çok farklı!

Casus kol saati

Sıradan bir kol saatine benzese de, o da aslında gizli bir kameraya sahip. Saatin 12'yi gösterdiği bölüme dahil edilen casus kameralı saat, görüntü dışında ses de alabiliyor.

Kemer gibi duruyor ama gerçek çok farklı!

Casus kol saati

Bir diğer casus kol saati... Kamera ise bu kez saatin farklı bir bölümünde...

Kemer gibi duruyor ama gerçek çok farklı!

Casus şapka

Casus saat olur da casus şapka olmaz mı... Uzaktan bakıldığında kesinlikle fark edilmeyen kamera, kendini başarıyla gizlemeyi başarmış.

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