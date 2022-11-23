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Kemer gibi duruyor ama gerçek çok farklı!

Karşınızda gördüğünüzde her şey sorunsuz gibi görünüyor; ancak işin aslını öğrendiğinizde olayın rengi fena halde değişiyor. Kemer deyip geçmeyin gerçeği öğrendiğinizde şoke olacaksınız.

Giriş Tarihi: 23 Kasım 2022 Çarşamba 16:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





