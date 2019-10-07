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Kenan İmirzalıoğlu'nu böyle görenler tanıyamıyor! Yıllar sonra ortaya çıkan o hali şaşırttı...

Ülkemizde ekranlara ve beyaz perdeye pek çok yakışıklı oyuncu, model, şarkıcı çıktı. Son 20 yıl içerisinde ses getiren oyunculardan biri de Kenan İmirzalıoğlu oldu. Kenan İmirzalıoğlu özellikle 90'ların sonunda ismini günümüze kadar en istikrarlı şekilde büyüten erkek yıldızların başında geliyor. Şİmdilerde ise Kim Milyoner Olmak İster'in sunuculuğu üstlenen yakıkışıklı isim, yayınlanan ilk programın ardından ses getirdi yine gündeme oturdu. Bir çok projeye imza atan yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun ortaya çıkan bu fotoğrafı görenleri şaşırttı. İşte Kenan İmirzalıoğlu ve diğer ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

Giriş Tarihi: 7 Ekim 2019 Pazartesi 11:56 Güncelleme Tarihi: 7 Ekim 2019 Pazartesi 11:57
Kenan İmirzalıoğlu'nu böyle görenler tanıyamıyor! Yıllar sonra ortaya çıkan o hali şaşırttı...

İşte Kenan İmirzalıoğlu ve diğer ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

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