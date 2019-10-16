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Kendi yöntemini geliştirdi, balıkları bir bir böyle avlıyor!

Az sonra göreceğiniz fotoğraflarda sıra dışı bir yöntem öğreneceksiniz. İşte ip, plastik şişe ve kürdan kullanarak balıkları bir bir 'ağına' düşüren vatandaşın ilginç buluşu...

Giriş Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 13:39 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 13:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





