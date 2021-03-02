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Haberler Galeri Keops Piramidi (Giza Piramidi) hakkında bir gizem daha çözüldü

Keops Piramidi (Giza Piramidi) hakkında bir gizem daha çözüldü

Dünyanın 7 Harikası'ndan biri olan Keops Piramidi, diğer adıyla Büyük Giza Piramidi'nin gizemi hala araştırılırken yapı ile ilgili yeni bir bilgiye ulaşıldı.

Giriş Tarihi: 2 Mart 2021 Salı 17:28
Keops Piramidi Giza Piramidi hakkında bir gizem daha çözüldü

Antik dünyanın yedi harikasından ayakta kalan tek yapı olan Keops Piramidi bir diğer adıyla Büyük Giza Piramidi bir kez daha gündemde.

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Keops Piramidi Giza Piramidi hakkında bir gizem daha çözüldü

Antik dünyanın en gizemli yapılarından biri olarak görülen Keops Piramidi'nde bilim dünyasını şaşırtan bir keşfe imza atıldı.

Keops Piramidi Giza Piramidi hakkında bir gizem daha çözüldü

Sarı olarak bildiğimiz Giza'nın gerçek rengi ortaya çıktı

Keops Piramidi Giza Piramidi hakkında bir gizem daha çözüldü

Günümüzden yaklaşık 4 bin 500 yıl önce inşa edilen piramitin ilk inşa edildiğinde beyaz renkte olduğu saptandı.

Keops Piramidi Giza Piramidi hakkında bir gizem daha çözüldü

'The Nile: Egypt's Greatest River' (Nil: Mısır'ın En Büyük Nehri) belgeselinde tarihçi Bettany Hughes, ilk inşa edildiği dönemde piramitlerin saf beyaz olduğunu ortaya çıkardı.

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