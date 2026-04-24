  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Keşke daha önce öğrenseydim diyeceksiniz: İşte mutfakta hayat kurtaran 10 pratik bilgi

Yemek yaparken küçük detaylar büyük fark yaratabilir. İşinizi kolaylaştıran, zaman kazandıran, sonucu iyileştiren ve 'keşke daha önce öğrenseydim' diyeceğiniz 10 pratik bilgiyi sizin için derledik. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi : Son Güncelleme :

Mutfakta geçirilen süreyi azaltmak ve daha iyi sonuçlar almak çoğu zaman zor gibi görünür. Oysa küçük ama etkili yöntemlerle hem yemeklerin kalitesini artırmak hem de zamandan tasarruf etmek mümkün.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
İşte mutfakta işinizi kolaylaştıracak 10 pratik bilgi…

1- SOĞAN DOĞRARKEN SAKIZ ÇİĞNEYİN

Göz yaşarmasını azaltır.

2- DOMATESİ DAHA KOLAY SOYMAK İÇİN SICAK SUYA ATIN

Kabuğu saniyeler içinde çıkar, hem zamandan hem emeğinizden tasarruf edersiniz.

3- BAYAT EKMEĞİ FIRINDA CANLANDIRIN

Hafif su serpip kısa süre ısıtmak yeterli, taze ekmek kadar seveceksiniz!

4- YUMURTANIN TAZE OLUP OLMADIĞINI SUYLA ANLAYIN

Yüzüyorsa bayattır, dibe çöküyorsa taze.

5- SARIMSAĞI KOLAY SOYMAK İÇİN BASTIRIN

Bıçakla hafif ezmek kabuğunu ayırmaya yeter.

6- PATATES KIZARTIRKEN ÇITIR OLSUN DİYE KURULAYIN

Su, yağın sıçramasına ve yumuşamaya neden olur. Ayrıca yağ patatese daha fazla siner, bu da istediğinizden daha çok kalori alımı anlamına gelir.

7- MAKARNAYA YAĞ EKLEMEYİN

Sosun tutmasını engeller.

8- LİMONU SIKMADAN ÖNCE YUVARLAYIN

Suyu daha fazla ve daha kolay çıkar.

9- TAVAYI ISITMADAN YAĞ KOYMAYIN

Yemeğin lezzetini etkiler.

10- TUZU EN SON EKLEMEK BAZI YEMEKLERDE DAHA İYİ SONUÇ VERİR

Özellikle et yemeklerinde.