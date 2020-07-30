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Haberler Galeri Kibariye anneanne oluyor! Hatıra fotoğrafında ortaya çıktı

Kibariye anneanne oluyor! Hatıra fotoğrafında ortaya çıktı

Ünlü şarkıcı Kibariye anneanne olmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl kızını evlendiren Kibariye, torununu kucağına almak için gün sayıyor. Ünlü şarkıcının anneanne olacağı hatıra fotoğrafıyla ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2020 Perşembe 17:27 Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2020 Perşembe 17:40
Kibariye anneanne oluyor! Hatıra fotoğrafında ortaya çıktı

1999 yılında ikinci evliliğini Ali Küçükbalçık ile yapan Kibariye'nin bu evliliğinden 2000 doğumlu, Birgül adında bir kızı oldu.

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Kibariye anneanne oluyor! Hatıra fotoğrafında ortaya çıktı

GEÇEN YIL EVLENDİ
Birgül Küçükbalçık, geçen yıl Ataköy'de bulunan bir mekanda aile bireylerinin katıldığı bir törenle Bülent Burak isimli gençle dünyaevine girmişti. Çift, Kibariye'nin Bağdat Caddesi'nde bulunan evine yerleşmişti.

Kibariye anneanne oluyor! Hatıra fotoğrafında ortaya çıktı

HATIRA FOTOĞRAFI
Kibariye ve kızı dün rutin kontrol için gittikleri hastanede doktorlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi. Fotoğrafın ortaya çıkmasıyla, Kibariye'nin anneanne olmaya hazırlandığı öğrenildi.

Kibariye anneanne oluyor! Hatıra fotoğrafında ortaya çıktı
Kibariye anneanne oluyor! Hatıra fotoğrafında ortaya çıktı
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