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Kibariye anneanne oluyor! Hatıra fotoğrafında ortaya çıktı
Kibariye anneanne oluyor! Hatıra fotoğrafında ortaya çıktı
Ünlü şarkıcı Kibariye anneanne olmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl kızını evlendiren Kibariye, torununu kucağına almak için gün sayıyor. Ünlü şarkıcının anneanne olacağı hatıra fotoğrafıyla ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2020 Perşembe 17:27
Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2020 Perşembe 17:40
1999 yılında ikinci evliliğini Ali Küçükbalçık ile yapan Kibariye'nin bu evliliğinden 2000 doğumlu, Birgül adında bir kızı oldu.
GEÇEN YIL EVLENDİ
Birgül Küçükbalçık, geçen yıl Ataköy'de bulunan bir mekanda aile bireylerinin katıldığı bir törenle Bülent Burak isimli gençle dünyaevine girmişti. Çift, Kibariye'nin Bağdat Caddesi'nde bulunan evine yerleşmişti.
HATIRA FOTOĞRAFI
Kibariye ve kızı dün rutin kontrol için gittikleri hastanede doktorlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi. Fotoğrafın ortaya çıkmasıyla, Kibariye'nin anneanne olmaya hazırlandığı öğrenildi.