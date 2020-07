KALORİ ALIN

İnsan vücudu her gün yakmak için kaloriye ihtiyaç duyar. Sağlıklı kilo almanın da en önemli adımı ise kaloridir. Yani her gün yakılan kalori miktarından daha fazla kalori almayı hedeflemek gereklidir. Her gün yakılan kaloriden 300-500 kalori daha fazla almak sağlıklı kilonun en önemli maddesidir.