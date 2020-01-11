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Kilo verme yolunda 14 engel! 14 adımda kilo verin

Kilo problemi olan birçok kişi zayıflamak için elinden geleni yapsa da çabalar bazen istenildiği gibi sonuçlanmıyor. Uzmanlar, sağlıklı bir beslenme ve diyet programı olmadan yapılan girişimlerin kilo alımıyla sonuçlandığına dikkat çekiyor

Giriş Tarihi: 11 Ocak 2020 Cumartesi 23:53 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2020 Cumartesi 23:53
Kilo verme yolunda 14 engel
Kilo verme yolunda 14 engel

Kilo vermek için beslenme programına dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Diyetisyen Melda Demiröz, "Eğer tek sorun yanlış beslenme değilse; diyetisyen-hekimpsikolog- antrenör gibi çok alanlı çalışma gerekebilir. Bu çalışma sağlıklı ve hayat boyu korunabilecek şekilde kilo vermeyi sağlar" dedi. Demiröz, kilo vermek isteyenlerin dikkat etmesi gereken püf noktalarını şöyle anlattı:

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Kilo verme yolunda 14 engel
Kilo verme yolunda 14 engel

KAN DEĞERLERİNİZE BAKTIRIN
İLK iş olarak; Tiroid hormonları, D vitamini, insülin direnci, cinsiyet hormonları gibi değerlerde bir problem olup olmadığına bakılması ve sonrasında doğru beslenmeyi öğrenmek için mutlaka bir uzman hekime başvurulmalı. Bireylerin kan değerlerinde kilo vermeye sebep olan problemler olabilir, bazen bu durum tedavi edilmeden kilo vermek imkânsız hale gelir. Doktor, tahlilleri değerlendirip, ilaç tedavisine gerek olup olmadığına karar verecek, ardından diyetisyene yönlendirecektir.

Kilo verme yolunda 14 engel
Kilo verme yolunda 14 engel

ŞEKER BAĞIMLILIĞINDAN KURTULUN
ŞEKER en tatlı zehirdir. Şeker birçok hastalığa neden olduğu gibi kilo vermenin önünde büyük engeldir. Bu yüzden şekerli yiyecek ve içecekler minimuma indirilmeli. Bazı insanlar şekeri azaltın dediğimizde, çaya şeker atmadıklarından bahsediyor. Pastadan, kurabiyeye, gofretten meyveli yoğurda ve pek çok kahvaltılık gevreğe kadar pek çok yiyecekte şeker var.

Kilo verme yolunda 14 engel
Kilo verme yolunda 14 engel

BAĞIRSAKLARINIZI İHMAL ETMEYİN
GÜNLÜK düzenli olarak probiyotik tüketmek kabızlık probleminin önüne geçecektir. Kefir, probiyotik yoğurt veya eczanelerde satılan probiyotik tozları kullanmak çok önemli. Bilinçsizce yapılan diyetler, çok düşük yağlı beslenme de kabızlığa sebep olur. Mutlaka bu konulara da dikkat edilmeli.

Kilo verme yolunda 14 engel
Kilo verme yolunda 14 engel

ÖĞÜNLERİNİZİ DÜZENLEYİN
GÜNDE 3 ana öğün, 2-4 küçük ara öğün tüketilmeli. Güzel ve sağlıklı bir kahvaltı ile güne başlamak, tüm gününün ve yapılan işlerin kalitesini yükseltecektir. Ağır olmayan fakat protein-lif-karbonhidrat sağlıklı bakımından yeterli öğle ve akşam yemekleri tüketmeye dikkat edilmeli. Ara öğünlerde de yine çiğ kuruyemişler, meyveler, süt ürünleri gibi gıdalardan destek alınabilir.

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