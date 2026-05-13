HaberlerGaleri Kilosu servet değerinde! Doğal hazine Türkiye’de yeniden yükselişte: Sadece 5 ilde yetişiyor
Kilosu servet değerinde! Doğal hazine Türkiye’de yeniden yükselişte: Sadece 5 ilde yetişiyor
Anadolu'nun en değerli ve en narin ürünlerinden biri için hasat dönemi başladı. Dünyada yalnızca sınırlı bölgelerde, Türkiye'de ise sadece beş ilin özel iklim koşullarında yetişebilen bu bitki, gramı adeta servet değerinde olan "safran". Altınla yarışan fiyatı ve yüksek talebiyle Avrupa'dan Uzak Doğu'ya kadar büyük sanayi şirketlerinin ilgisini çeken safran, Türkiye'nin dikkat çeken stratejik tarım ürünlerinden biri haline gelmiş durumda.
HABER MERKEZİ
Giriş Tarihi :
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Gastronomiden kozmetiğe, ilaç sektöründen boya sanayisine kadar çok geniş bir kullanım alanına sahip olan safran, Türkiye'de yeniden yükselişe geçiyor. Her toprakta yetişmeyen, büyük emek ve sabır gerektiren bu narin bitki, ülkemizde yalnızca mikroklima özelliklerine sahip beş özel bölgede yetişebiliyor.
Tek bir gramı bile binlerce litre sıvıya renk verebilen bu eşsiz bitki, artık sadece bir baharat olmanın ötesine geçerek önemli bir ekonomik değer ve stratejik ürün haline geliyor.
İŞTE TÜRKİYE'NİN SAFRAN ÜRETEN O 5 ŞANSLI İLİ
Safran üretimi denince akla ilk olarak Karabük (Safranbolu) gelse de, son yıllarda yapılan başarılı denemeler ve devlet destekleriyle üretim haritası genişledi. İşte Türkiye'de safran üretimiyle öne çıkan iller:
KARABÜK (SAFRANBOLU): Dünyanın en kaliteli ve sertifikalı safranının ana vatanı olarak listenin zirvesinde yer alıyor.
ŞANLIURFA: Sıcak iklimi ve uygun toprak yapısıyla safran üretiminde yeni bir merkez haline geldi.
BİLECİK: Marmara Bölgesi'nde safran üretimini geliştiren iller arasında öne çıkıyor.
KONYA: Kuru tarıma uygun geniş alanları ve yüksek rakımlı bölgeleriyle dikkat çekiyor.
ANKARA: Son yıllarda yapılan deneme üretimleriyle başarılı hasat sonuçları elde edilerek listeye dahil oldu.
150 BİN ÇİÇEKTEN SADECE 1 KİLO: NEDEN BU KADAR DEĞERLİ?
Safranı dünyanın en pahalı baharatı yapan en önemli unsur, üretim sürecinin son derece zahmetli olmasıdır. Yaklaşık 150 bin çiçekten yalnızca 1 kilo safran elde edilebiliyor ve hasat işlemi tamamen el emeğiyle yapılıyor.
BOYAMA GÜCÜ
Safran, ağırlığının yaklaşık 100 bin katına kadar boyama özelliğine sahip doğal bir pigmenttir. Çok küçük miktarları bile büyük hacimli gıdaları renklendirebilir.
DOĞAL ŞİFA KAYNAĞI
Yapılan bilimsel araştırmalar, safranın ruh hali üzerinde olumlu etkiler gösterdiğini ve doğal bir antidepresan etkisi taşıyabileceğini ortaya koyuyor.
DÜNYA DEVLERİ TÜRK SAFRANININ PEŞİNDE
Özellikle Avrupa'da İspanya ve Fransa'daki gurme restoranlar ile bazı büyük ilaç firmaları, Türkiye'de yetişen safrana yoğun ilgi gösteriyor.