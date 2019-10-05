Kim Milyoner Olmak İster'deki 1 milyonluk soru sosyal medyayı salladı!

ATV'nin sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster yeni sezona Kenan İmirzalıoğlu ve Arda Ayten ile müthiş bir başlangıç yaptı. 835. bölümü yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yeni sezona 1 milyonluk soruyla merhaba dedi. İzleyiciyi ekrana bağlayan 1 milyonluk soru "On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında, bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer?" oldu. 1 milyonluk soruya "Toprak" yanıtını veren Arda Ayten, Kim Milyoner Olmak İster'de büyük ödülü kazanan ilk yarışmacı oldu. 1 milyonun sahibi olan Arda Ayten'e izleyiciler ve sosyal medya kullanıcılarından destek yağdı. İşte o yorumlar...