  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Kim ne dedi? İşte ünlülerin 15 Temmuz paylaşımları...

Kim ne dedi? İşte ünlülerin 15 Temmuz paylaşımları...

Bugün 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yılı. Bu yıl da diğer yıllarda olduğu gibi şehitlerimiz için anma törenleri düzenleniyor ve mesajlar yayınlanıyor. Peki, hangi ünlü isim ne mesaj yayınladı? İşte ünlü isimlerin 15 Temmuz paylaşımları...

Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2020 Çarşamba 14:09 Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2020 Çarşamba 14:25
Kim ne dedi? İşte ünlülerin 15 Temmuz paylaşımları...

15 Temmuz hain darbe girişimi üzerinden dört yıl geçti. Türkiye, şehitlerini unutmadı. Ünlüler de sosyal medya hesaplarından mesajlar yayınlayarak darbe girişimini bir kez daha kınadılar. İşte ünlü isimlerin 15 Temmuz paylaşımları...

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Kim ne dedi? İşte ünlülerin 15 Temmuz paylaşımları...

BÜLENT SERTTAŞ
"15 Temmuz'dа Türkiye Cumhuriyeti'ne kаst edenlerin hаin plаnınа cаnını siper ederek kаrşı koyаn şehitlerimizi rаhmetle ve duаlаrlа аnıyoruz. Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz'da bütün dünyaya göstermiştir. Milli birlik günümüz kutlu olsun."

Kim ne dedi? İşte ünlülerin 15 Temmuz paylaşımları...

İBRAHİM TATLISES
"Bizim milletimiz yıllarca yeni şehitlerle, yeni gazilerle yüreğini hep sıcak ve canlı tutmuştur, bundan sonra da öyle olacaktır. Yeni nesillerin 15 Temmuz şehitlerini hatırlamaları, yad etmeleri için bu tarihi Demokrasi ve Milli Birlik Günü adıyla resmi bayram olarak ilan edildi.Her anımızda, ama özellikle de 15 Temmuz'da şehitlerimizi, gazilerimizi, meydanları, sokakları dolduran kahramanlarımızı hep kalbimizde yaşatacağız. Biz bugün nasıl ecdadı rahmetle ve minnetle yâd ediyorsak, inşallah sonraki nesiller de 15 Temmuz kahramanlarını aynı şekilde anacaklar, hatırlayacaklardır. 15 Temmuz gecesi Türkiye'yi karanlığa gömmek istediler, ama başaramadılar. Allah kurdukları tuzakları başlarına geçirdi. Bir üstadımız ne diyor biliyor musunuz: "Geceye yenilmeyen her insana ödül olarak bir sabah, bir gündüz ve bir güneş vardır." O karanlık geceye teslim olmadıkları için milletimin her bir ferdine minnettarız. O karanlık geceyi aydınlatan herkese minnettarız."

Kim ne dedi? İşte ünlülerin 15 Temmuz paylaşımları...

MUSTAFA CECELİ
"Ömer Halisdemir ve 250 vatandaşımızı hain darbe teşebbüsünde şehit verdik. Özgürlüğümüze kalkan kahpe elleri sonsuza kadar kıran, meydanlarda direnen halkımıza ve 2196 gazimize minnetarız."

Kim ne dedi? İşte ünlülerin 15 Temmuz paylaşımları...

BURCU ESMERSOY
"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitlerimize ve ulusumuza saygıyla... Biz birlikte çok güzeliz."

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Survivor'ı kazanan Cemal Can Canseven ne kadar para aldı? İşte detaylar...
Survivor'ı kazanan Cemal Can Canseven ne kadar para aldı? İşte detaylar...
  • SON DAKİKA