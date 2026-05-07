Bu manzara gerçek mi? Kıpkırmızı bir gizem! Antartika'daki kanlı şelale!
Antartika'daki kıpkırmızı akan şelale görenleri şaşırtıyor. Bu ilginç doğa olayı Taylor Glacier üzerinde, McMurdo Dry Valleys bölgesinde yer alıyor. Peki bu şelalenin gizemi ne, neden kan kırmızısı renginde, yoksa gerçekten kan mı akıyor? İşte Antartika'daki kan şelalesinin sırrı...
Bembeyaz buzullar... Tam ortasında ise kan gibi kıpkırmızı akan bir şelale...
Görenleri hayrete düşüyor...Peki bunun ardındaki sır ne?
NASIL MÜMKÜN?
Dünyanın en kuru çöllerinden birinde, Antarktika'daki McMurdo Dry Valley'deki bu şelale, Taylor Buzulu'ndan Bonney gölüne yavaşça süzülüyor. Şelaleyle ilgili asıl şaşırtan detay ise renginin kan kırmızı olması.
İLK KEŞİF
1911 yılında keşfedilen bu şelale milyonlarca yıllık değişimler sonucu meydana gelmiş.
5 milyon yıl önce yükselen deniz seviyesi Doğu Antarktika'yı sular altında bırakmış ve tuzlu bir göl oluşumuna neden olmuştur.
Milyonlarca yıl sonra gölün tepesinde oluşan buzullar gölü anakaradan tamamen koparmıştır. Bu nedenle 400 metre yeraltında kalan göl gittikçe daha tuzlu hale gelmiştir.
Günümüzde Kan Şelalesi altındaki göl normal deniz suyundan 3 kat daha tuzlu ve donması mümkün değil.
OKSİJENDEN YOKSUN
Anakaradan ayrılmasına ek olarak atmosferle bağlantısı da kesilen göl, bu nedenle hiç gün ışığı alamıyor ve oksijenden yoksun.
ZENGİN DEMİR...
Demir açısından oldukça zengin olduğu için bulduğu açıklıktan akan su, oksijenle temas ettiğinde paslanıyor ve geçtiği yerleri kırmızıya boyuyor. Kan kırmızı lekeler sebebiyle de Kan Şelalesi olarak biliniyor.
Şelale ve bulunduğu vadiye sadece helikopterle veya bölgeyi ziyaret eden cruise gemileriyle ulaşılabiliyor.
İLK BAŞTA YANLIŞ BİLİNİYORMUŞ!
Başlangıçta kırmızı rengin yosunlardan kaynaklandığı sanılmıştı.