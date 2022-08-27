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Haberler Galeri Kira ödemekten bu yöntemle kurtuldu! Görenleri şaşkına çevirdi

Kira ödemekten bu yöntemle kurtuldu! Görenleri şaşkına çevirdi

Ev kiralarının yüksekliğinden bıkan bir çift kendilerine bir yöntem buldu ve ödemelerden kurtuldu. Çifti yeni yöntemini görenler gözlerine inanamazken o anlar sosyal medyada defalarca kez paylaşıldı.

Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2022 Cumartesi 09:49 Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2022 Cumartesi 09:56
Kira ödemekten bu yöntemle kurtuldu! Görenleri şaşkına çevirdi

Ev kirasından sıkılan bir çift çözümü çok ilginç bir yolla çözdü.

Washington'da yaşayan çift ev kiralarından bıkıp kendi evlerini yaptı.

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Kira ödemekten bu yöntemle kurtuldu! Görenleri şaşkına çevirdi

Havacılık imalathanesinde çalışan Brain ve iç mimar eşi Sullivans ile beraber hurdalık bir okul otobüsü satın alıp günlerce üzerinde çalışıp harika bir eve çevirmeyi başardı.

Kira ödemekten bu yöntemle kurtuldu! Görenleri şaşkına çevirdi

2800 dolara aldıkları hurdalık otobüsü yeni baştan yaptılar.

Kira ödemekten bu yöntemle kurtuldu! Görenleri şaşkına çevirdi

Havacılık imalathanesinde çalışan Brain ve iç mimar eşi Sullivans ile beraber hurdalık bir okul otobüsü satın alıp günlerce üzerinde çalışıp harika bir eve çevirmeyi başardı.

Kira ödemekten bu yöntemle kurtuldu! Görenleri şaşkına çevirdi

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