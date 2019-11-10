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Kira vermekten bıkınca kendilerine bu evi yaptılar!

Şehrin kalabalığından sıkılan ve kira vermekten bıkan Türk aile kendilerine doğanın ortasında muhteşem bir ev yaptı. Çok düşük bir fiyata yapılan bu sosyal medyada da oldukça beğenildi. İşte o ev...

Giriş Tarihi: 10 Kasım 2019 Pazar 12:54 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2019 Pazar 13:04
Kira vermekten bıkınca kendilerine bu evi yaptılar!

Şehrin kalabalığından ve gürültüsünden kurtulmak isteyen aile kendilerine doğada işte bu evi yaptılar.

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Kira vermekten bıkınca kendilerine bu evi yaptılar!
Kira vermekten bıkınca kendilerine bu evi yaptılar!
Kira vermekten bıkınca kendilerine bu evi yaptılar!
Kira vermekten bıkınca kendilerine bu evi yaptılar!
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