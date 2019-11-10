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Kira vermekten bıkınca kendilerine bu evi yaptılar!

Şehrin kalabalığından sıkılan ve kira vermekten bıkan Türk aile kendilerine doğanın ortasında muhteşem bir ev yaptı. Çok düşük bir fiyata yapılan bu sosyal medyada da oldukça beğenildi. İşte o ev...