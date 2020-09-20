Kırda yetişen çitlembik, kadınların gelir kapısı oldu

İlçe merkezinin yanı sıra Kulalar, Sevinçler, Esenyurt, Mezitler, Boyacık ve Kerpiçlik başta olmak üzere bölgedeki 40'a yakın mahallede çitlembik hasat ediliyor. Bu yıl 350 ton rekoltenin beklendiği ilçeden toplanan çitlembikler, çoğunlukla İstanbul, Ankara, Gaziantep ve Bursa'daki ilaç ve kozmetik sanayisi firmalarına gönderiliyor.
Demirci Ziraat Odası Başkanlığında görevli ziraat mühendisi Hüseyin Akdere, AA muhabirine, doğada kendiliğinde yetişmiş 20 milyon çitlembik ağacı tespit ettiklerini belirtti.