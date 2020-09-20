  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Kırda yetişen çitlembik, kadınların gelir kapısı oldu

Kırda yetişen çitlembik, kadınların gelir kapısı oldu

Doğada kendiliğinden yetişen ve kırsal mahallelerdeki Manisalı kadınlar tarafından toplanan 350 ton çitlembik, çoğunlukla ilaç ve kozmetik sektöründe değerlendiriliyor.

Giriş Tarihi: 20 Eylül 2020 Pazar 16:07 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2020 Pazar 16:07
Kırda yetişen çitlembik, kadınların gelir kapısı oldu

Demirci ilçesini çevreleyen yayla ve kırların vazgeçilmezi hatmi çiçeği, kekik ve papatyanın yanı sıra çitlembik de yöre halkının önemli gelir kaynakları arasına girdi. Eylülde rengi yeşile dönmeye başlayan çitlembik, sabahın erken saatlerinde araziye çıkan kadınlar tarafından toplanıyor.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Kırda yetişen çitlembik, kadınların gelir kapısı oldu

Çuvallara konulan çitlembikler, evlere getirilerek kızılları ve yapraklarının ayrılması için yıkanıyor, ardından da kuruması için güneşe seriliyor.

Kırda yetişen çitlembik, kadınların gelir kapısı oldu

İlçe merkezinin yanı sıra Kulalar, Sevinçler, Esenyurt, Mezitler, Boyacık ve Kerpiçlik başta olmak üzere bölgedeki 40'a yakın mahallede çitlembik hasat ediliyor. Bu yıl 350 ton rekoltenin beklendiği ilçeden toplanan çitlembikler, çoğunlukla İstanbul, Ankara, Gaziantep ve Bursa'daki ilaç ve kozmetik sanayisi firmalarına gönderiliyor.

Demirci Ziraat Odası Başkanlığında görevli ziraat mühendisi Hüseyin Akdere, AA muhabirine, doğada kendiliğinde yetişmiş 20 milyon çitlembik ağacı tespit ettiklerini belirtti.

Kırda yetişen çitlembik, kadınların gelir kapısı oldu

Ağacın hızla yayılma özelliği olduğunu dile getiren Akdere, üreticilerin peyderpey çitlembiğe "göz aşısı" yaparak bunları Antep fıstığı verir duruma getirdiğini söyledi.

Kırda yetişen çitlembik, kadınların gelir kapısı oldu

Çitlembiğin kozmetik, gıda ve ilaç sanayisinde kullanıldığına dikkati çeken Akdere, "Özellikle kadınlarımız çitlembikten para kazanıyor. Bu sezon kilogramı 15 liradan satışa sunuluyor. 350 ton rekolte bekleniyor. Üreticilerimiz daha iyi kazanç için Antep fıstığı aşısı uyguluyor. Her yıl 150 ila 200 bin arasında fıstık aşılaması yapılıyor. Buna Ziraat Odası olarak biz de katkı sunuyoruz." diye konuştu.

Kırdaki ağaçlardan çitlembik toplayan Ayşe Kavak, eylülün gelmesiyle zorlu mesailerinin başladığını vurguladı.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Arıza oyuncusu Tolga Sarıtaş boyuyla herkesi şoka uğrattı
Arıza oyuncusu Tolga Sarıtaş boyuyla herkesi şoka uğrattı
  • SON DAKİKA