Kırda yetişen çitlembik, kadınların gelir kapısı oldu

Çitlembiğin kozmetik, gıda ve ilaç sanayisinde kullanıldığına dikkati çeken Akdere, "Özellikle kadınlarımız çitlembikten para kazanıyor. Bu sezon kilogramı 15 liradan satışa sunuluyor. 350 ton rekolte bekleniyor. Üreticilerimiz daha iyi kazanç için Antep fıstığı aşısı uyguluyor. Her yıl 150 ila 200 bin arasında fıstık aşılaması yapılıyor. Buna Ziraat Odası olarak biz de katkı sunuyoruz." diye konuştu.

Kırdaki ağaçlardan çitlembik toplayan Ayşe Kavak, eylülün gelmesiyle zorlu mesailerinin başladığını vurguladı.