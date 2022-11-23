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Kırılan buzdolabını çöpe atmak yerine bakın ne yaptı! İşte ilham verici geri dönüştürme
Kırılan buzdolabını çöpe atmak yerine bakın ne yaptı! İşte ilham verici geri dönüştürme
Eskiyen eşyaları değerlendiren insanlar hayran bırakmaya devam ediyor. Bir adam kırık ve eski buzdolabını atmak yerine farklı bir şekilde tamir etmeye karar verdi ve harekete geçti.
Giriş Tarihi: 23 Kasım 2022 Çarşamba 13:00
Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2022 Çarşamba 13:01
Bir adam kırık ve eski buzdolabını atmak yerine farklı bir şekilde tamir etmeye karar verdi ve harekete geçti.
Önce kullanacağı parçaları söktü...
Ardından ahşap malzeme kullanarak yepyeni bir buzdolabı yaptı.
Eskiyen eşyalara ufak dokunuşlar yaparak yeni bir forma kavuşturmak mümkün.
Eski eşyalarını atmak yerine yenileme yapanlar sosyal medyada bu aşamaları paylaşıyor.