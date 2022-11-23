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Kırılan buzdolabını çöpe atmak yerine bakın ne yaptı! İşte ilham verici geri dönüştürme

Eskiyen eşyaları değerlendiren insanlar hayran bırakmaya devam ediyor. Bir adam kırık ve eski buzdolabını atmak yerine farklı bir şekilde tamir etmeye karar verdi ve harekete geçti.

Giriş Tarihi: 23 Kasım 2022 Çarşamba 13:00 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2022 Çarşamba 13:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





