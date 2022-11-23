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Haberler Galeri Kırılan buzdolabını çöpe atmak yerine bakın ne yaptı! İşte ilham verici geri dönüştürme

Kırılan buzdolabını çöpe atmak yerine bakın ne yaptı! İşte ilham verici geri dönüştürme

Eskiyen eşyaları değerlendiren insanlar hayran bırakmaya devam ediyor. Bir adam kırık ve eski buzdolabını atmak yerine farklı bir şekilde tamir etmeye karar verdi ve harekete geçti.

Giriş Tarihi: 23 Kasım 2022 Çarşamba 13:00 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2022 Çarşamba 13:01
Kırılan buzdolabını çöpe atmak yerine bakın ne yaptı! İşte ilham verici geri dönüştürme

Bir adam kırık ve eski buzdolabını atmak yerine farklı bir şekilde tamir etmeye karar verdi ve harekete geçti.

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Kırılan buzdolabını çöpe atmak yerine bakın ne yaptı! İşte ilham verici geri dönüştürme

Önce kullanacağı parçaları söktü...

Kırılan buzdolabını çöpe atmak yerine bakın ne yaptı! İşte ilham verici geri dönüştürme

Ardından ahşap malzeme kullanarak yepyeni bir buzdolabı yaptı.

Kırılan buzdolabını çöpe atmak yerine bakın ne yaptı! İşte ilham verici geri dönüştürme

Eskiyen eşyalara ufak dokunuşlar yaparak yeni bir forma kavuşturmak mümkün.

Kırılan buzdolabını çöpe atmak yerine bakın ne yaptı! İşte ilham verici geri dönüştürme

Eski eşyalarını atmak yerine yenileme yapanlar sosyal medyada bu aşamaları paylaşıyor.

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