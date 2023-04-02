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Haberler Galeri Kirli araba camlarını sanat eserine çevirdi! Sosyal medya bu fotoğrafları konuşuyor

Kirli araba camlarını sanat eserine çevirdi! Sosyal medya bu fotoğrafları konuşuyor

Otomobillerin tozlu camlarına genellikle çocuklar tarafından yazılar yazılmasına hemen herkes alışkın. Ancak bir ressam o tozlu camları adeta sanat eserine çevirdi. İşte sosyal medyada çok konuşulan o görüntüler...

Giriş Tarihi: 2 Nisan 2023 Pazar 11:42 Güncelleme Tarihi: 2 Nisan 2023 Pazar 11:46
Kirli araba camlarını sanat eserine çevirdiler! Sosyal medya bu fotoğrafları konuşuyor
Kirli araba camlarını sanat eserine çevirdiler! Sosyal medya bu fotoğrafları konuşuyor

1. Dünya Savaşı'nın ikonik fotoğrafına İngiltere'nin Essex bölgesinde kirli bir minibüsün bagaj kapaklarında rastlayanlar şaşkınlığını gizleyemedi.

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Kirli araba camlarını sanat eserine çevirdiler! Sosyal medya bu fotoğrafları konuşuyor
Kirli araba camlarını sanat eserine çevirdiler! Sosyal medya bu fotoğrafları konuşuyor

İngiliz sanatçı James Gibson'ın kir ve tozu kullanarak resmettiği bu siyah beyaz fotoğraf gerçeğini neredeyse aratmıyor.

Kirli araba camlarını sanat eserine çevirdiler! Sosyal medya bu fotoğrafları konuşuyor
Kirli araba camlarını sanat eserine çevirdiler! Sosyal medya bu fotoğrafları konuşuyor

"Kirli minibüslerin Banksy'i" olarak anılan İngiliz sanatçı sokakta gördüğü araçların arkasına

boksör Anthony Joshua ve David Haye'den İngiliz futbolcu Harry Kane'e kadar birçok ismin portlerini de çizdi.

Kirli araba camlarını sanat eserine çevirdiler! Sosyal medya bu fotoğrafları konuşuyor
Kirli araba camlarını sanat eserine çevirdiler! Sosyal medya bu fotoğrafları konuşuyor

İşte tozdan ve kirden sanat eseri ortaya çıkaran Gibson'un bazı çalışmaları

Kirli araba camlarını sanat eserine çevirdiler! Sosyal medya bu fotoğrafları konuşuyor
Kirli araba camlarını sanat eserine çevirdiler! Sosyal medya bu fotoğrafları konuşuyor
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