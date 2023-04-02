Kirli araba camlarını sanat eserine çevirdi! Sosyal medya bu fotoğrafları konuşuyor

Otomobillerin tozlu camlarına genellikle çocuklar tarafından yazılar yazılmasına hemen herkes alışkın. Ancak bir ressam o tozlu camları adeta sanat eserine çevirdi. İşte sosyal medyada çok konuşulan o görüntüler...