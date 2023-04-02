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Kirli araba camlarını sanat eserine çevirdi! Sosyal medya bu fotoğrafları konuşuyor
Otomobillerin tozlu camlarına genellikle çocuklar tarafından yazılar yazılmasına hemen herkes alışkın. Ancak bir ressam o tozlu camları adeta sanat eserine çevirdi. İşte sosyal medyada çok konuşulan o görüntüler...
Giriş Tarihi: 2 Nisan 2023 Pazar 11:42Güncelleme Tarihi: 2 Nisan 2023 Pazar 11:46
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Kirli araba camlarını sanat eserine çevirdiler! Sosyal medya bu fotoğrafları konuşuyor
1. Dünya Savaşı'nın ikonik fotoğrafına İngiltere'nin Essex bölgesinde kirli bir minibüsün bagaj kapaklarında rastlayanlar şaşkınlığını gizleyemedi.