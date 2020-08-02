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Haberler Galeri Kırmızı et alerjisine dikkat! İşte belirtileri...

Kırmızı et alerjisine dikkat! İşte belirtileri...

Kurban Bayramı ile birlikte kırmızı et tüketiminde de yoğunluk yaşanıyor. Ancak kırmızı et bazı kişilerde beklenmeyen sonuçlar ortaya çıkarabilir. Et tüketimi sonrasında yaşanabilecek kaşıntı, deride kızarıklık, karın ağrısı ve ishalin et alerjisinden kaynaklanabileceği uyarısı yapıldı.

Giriş Tarihi: 2 Ağustos 2020 Pazar 11:02 Güncelleme Tarihi: 2 Ağustos 2020 Pazar 11:09
Kırmızı et alerjisine dikkat! İşte belirtileri...

Türkiye Ulusal Alerji ve İmmünoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Bülent Şekerel, kırmızı et alerjilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Süt ve buğday gibi temel besin kaynaklarından biri olan kırmızı etin bol miktarda protein ve demirin yanında çinko, B12 ve B6 vitaminlerini içerdiğini belirten Şekerel, az tüketilmesi durumunda vitamin eksikliklerine bağlı hastalıklar gelişebildiğine işaret etti.

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Kırmızı et alerjisine dikkat! İşte belirtileri...

Prof. Dr. Şekerel, kırmızı etin bebeklik, ergenlik, hamilelik ve emzirme dönemleri için de önemli bir besin kaynağı olduğunu belirterek, yeterli miktarda kırmızı et tüketmeyen kişilerde demir, B6 ve B12 vitamini eksikliklerinin geliştiğini söyledi. Besin alerjilerinin özellikle çocukluk döneminin önemli bir sorunu olduğunu vurgulayan Şekerel, yumurta, inek sütü, kuruyemiş, susam, baklagiller, tahıl ve deniz ürünlerinin en sık görülen besin alerjileri olduğunu aktardı.

Kırmızı et alerjisine dikkat! İşte belirtileri...

Prof. Dr. Şekerel, her besinin potansiyel olarak alerji yapabildiğine değinerek, az bilinen ve nadir görülen besin alerjilerinden birinin de kırmızı et alerjileri olduğunu kaydetti. Kırmız et alerjilerinin sadece çocuklarda değil her yaş grubunda görüldüğünü ve kırmızı et içerisindeki protein ve karbonhidrat yapısındaki moleküllere karşı bağışıklık sisteminin aşırı tepki vermesi sonucu ortaya çıktığını ifade eden Şekerel, "Karadeniz Bölgesi'nde bu alerjilere daha sık rastlanılıyor. Türkiye genelinde hastaların şikayetlerine bakıldığında genellikle Doğu Karadeniz'de rastlandığı ortaya çıkıyor. Özellikle Giresun, Rize, Trabzon'daki hastaların daha çok rapor edildiğini görüyoruz." dedi.

Kırmızı et alerjisine dikkat! İşte belirtileri...

"ET TÜKETİMİNDEN SONRAKİ 4-6 SAAT ARASINDAKİ BELİRTİLER ÖNEMLİ"

Kırmızı et alerjisinin iki şekilde ortaya çıktığını anlatan Şekerel, birinci tip alerjide belirtilerin et yenildikten hemen sonra ortaya çıktığını ve bu alerjinin erken tipte kırmızı et alerjisi olarak isimlendirildiğini belirtti. Geç tipteki kırmızı et alerjisinin tüketimden 4-6 saat sonra ortaya çıktığını bildiren Şekerel, alerji belirtilerinin ciltte kaşıntı, kızarıklık, kabarma, aksırık, burun akıntısı, nefes darlığı, hışıltı, ses kısıklığı, karın ağrısı, kusma, ishal, baş dönmesi, halsizlik, baygınlık ve tansiyon düşüklüğü şeklinde oluştuğunu aktardı.

Kırmızı et alerjisine dikkat! İşte belirtileri...

Prof. Dr. Şekerel, kırmızı et alerjisinde en korkulan tepkinin alerjik şok olduğunu vurgulayarak, "Bu tepki hastanın yaşamını tehdit edebilir. Besin alerjilerine bağlı anafilaksi yani alerjik şok belirtileri çoğunlukla besin tüketiminden sonraki ilk 30 dakika içinde ortaya çıkar." dedi.

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