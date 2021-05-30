Kısıtlamalar kalkacak mı? 1 Haziran sonrası yeni normalleşme planı...

Türkiye merakla 1 Haziran sonrası için alınacak kararları bekliyor. Kabine yarın toplanıyor ve yeni normalleşme planları ele alınacak. Milyonlarca vatandaş yeni normalleşme döneminde nelerin değişeceğini, hangi kısıtlamaların kalkacağını merak ediyor. Toplantıda, lokanta ve kafelerin masa sınırlaması ile açılması, cumartesi sokağa çıkma kısıtlamasının ise kaldırılması bekleniyor. Pazar günleri ise sokağa çıkma kısıtlamasının bir süre daha devam etmesi planlanıyor. İşte yeni normalleşme dönemi ile ilgili merak edilenler...