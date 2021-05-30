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Kısıtlamalar kalkacak mı? 1 Haziran sonrası yeni normalleşme planı...

Türkiye merakla 1 Haziran sonrası için alınacak kararları bekliyor. Kabine yarın toplanıyor ve yeni normalleşme planları ele alınacak. Milyonlarca vatandaş yeni normalleşme döneminde nelerin değişeceğini, hangi kısıtlamaların kalkacağını merak ediyor. Toplantıda, lokanta ve kafelerin masa sınırlaması ile açılması, cumartesi sokağa çıkma kısıtlamasının ise kaldırılması bekleniyor. Pazar günleri ise sokağa çıkma kısıtlamasının bir süre daha devam etmesi planlanıyor. İşte yeni normalleşme dönemi ile ilgili merak edilenler...

Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2021 Pazar 14:56 Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2021 Pazar 15:08
Kısıtlamalar kalkacak mı? 1 Haziran sonrası yeni normalleşme planı...

Yeni normalleşme döneminde kafe ve restoranlar açılacak mı? Düğünler serbest olacak mı? Maske yasağı nerelerde geçerli olacak? Hafta sonu şehirler arası seyahatler yapılacak mı? soruları son dönemlerde en çok merak edilenler arasında yerini alıyor. İşte 1 Haziran sonrasına dair detaylar....

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Kısıtlamalar kalkacak mı? 1 Haziran sonrası yeni normalleşme planı...

Kabine'nin alacağı kararlardan biri lokanta ve kafeler ile ilgili olacak. Pandemi sürecinde en fazla zarar gören lokanta ve kafelerin Haziran ayı itibari masa sınırlaması ile açılması bekleniyor. Toplantıda önce dış mekanlar mı açılacak yoksa hem iç hem de dış mekanlara mı izin verilecek bu da tartışılacak.

Kısıtlamalar kalkacak mı? 1 Haziran sonrası yeni normalleşme planı...

SADECE PAZAR GÜNÜ KISITLAMA
Bu hafta beklenen kararlardan biri de Cumartesi günleri sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması. Pazar günleri ise bir süre daha kısıtlama devam edecek.

Kısıtlamalar kalkacak mı? 1 Haziran sonrası yeni normalleşme planı...

Hafta içi saat 21'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının 23'e çekilmesi üzerinde duruluyor. Hafta içi kısıtlamanın tamamen kaldırılması da seçeneklerden biri.

Kısıtlamalar kalkacak mı? 1 Haziran sonrası yeni normalleşme planı...

KORKULAN OLMADI
Tam kapanma döneminde yazlık ya da memleketlerine gidenler geri döndü. Gidiş ve dönüşler nedeniyle vaka sayılarının artması bekleniyordu ancak korkulan olmadı.

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